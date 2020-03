Sonnenanbeter aufgepasst – jetzt wird's Frühling! Aber nur für zwei Tage. Am Mittwoch gibt es schon an manchen Orten Österreichs 20 Grad, am Donnerstag können es dann im Süden sogar 21 Grad werden. Und dazu scheint im ganzen Land die Sonne vom Himmel. Unser Tipp: Unbedingt genießen, denn am Freitag schaut schon wieder die nächste Kaltfront vorbei. Und die ist gekommen, um zu bleiben...

ÖSTERREICH. Tief Flora ist endlich abgezogen und nun macht sich endlich Sonnenschein breit: Ganz Österreich präsentiert sich von der Sonnenseite, mit blitzblauem Himmel und milden Temperaturen. Eigentlich beginnt der Frühling ja erst am 21. März, aber heute Mittwoch schickt er schon ganz klare Vorboten. Hier die Prognose im Detail.

Mittwoch: Sonne und 20 Grad

Ein wunderschöner Frühlingstag steht bevor. Es ist meist sonnig, wenn auch im Flachland und im Osten sehr windig, und es ist fantastisch warm: Die Temperaturen steigen auf 11 bis 20 Grad, 20 werden es in der südlichen Steiermark und im Südburgenland.

Übermorgen, Donnerstag: 21 Grad

Es wird der bisher wärmste Tag des Jahres mit Höchstwerten zwischen 13 und 21 Grad. In 2000m hat es 3 bis 9 Grad, und die Frostgrenze steigt vorübergehend auf rund 3000m. Nördlich der Alpen ziehen zum Teil allerdings auch etwas dichtere Wolkenfelder durch, und zum Abend hin beginnt es von Vorarlberg bis ins Innviertel vermehrt zu regnen. Vor allem entlang und nördlich der Donau weht lebhafter bis kräftiger Westwind.

Milde 20 Grad, der Frühling lässt grüßen.

Foto: ZAMG

Temperatursturz auf 4 Grad

Denn am Freitag wird es wieder kalt: Mit einem Temperaturstur von maximal 4 bis 12 Grad ist zu rechnen. Von Norden her zieht eine Kaltfront übers Land, zumindest zeitweise wird es überall Regen oder Schneefall geben, in Osttirol und Oberkärnten sollen es aber nur einzelne Schauer werden. Achtung: Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000m. Zudem weht ein lebhafter bis stürmischer Wind aus West bis Nordwest.

Die schönsten Bilder unserer Regionauten

Unsere Regionauten haben mit ihren Kameras die schönsten Momente des Frühlingsbeginns in ganz Österreich eingefangen. Ein großes Dankeschön an dieser Seite, eure Bilder sind einfach traumhaft. Hier ein paar der wunderschönen Impressionen:

Mit etwas Glück kann man Goldammern an Waldrändern entdecken, hier auf dem Eichkogel, Mödling

Foto: Anton Kroh

Eichkogel, Mödling

Foto: Anton Kroh

Eichkogel, Mödling

Foto: Anton Kroh

Überall sind die Osterhasen unterwegs in Althofen

Foto: Kurt Nöhmer

Am Stadtgraben in der Burgenstadt Friesach

Foto: Kurt Nöhmer

Foto: Franz Reiter

..... unsere Orchidee

Nach Tief Flora kommt der Frühling