Am Freitag beim Tierwohlgipfel wurde eine Tierhaltungskennzeichnung für den Handel diskutiert. Die Supermarktketten Rewe, Hofer, Lidl und Spar wollen diese umsetzen, fordern jedoch eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für den gesamten Markt.

ÖSTERREICH. Gemeinsam mit Rewe, Lidl, Hofer und Spar hat Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne) eine Kennzeichnungspflicht für Fleisch beschlossen. Kundinnen und Kunden sollen ab dem kommenden Jahr auf den ersten Blick erkennen können, wie das Tier vor seiner Schlachtung gehalten wurde.

Handel begrüßt die Tierhaltungskennzeichnung

Die am Freitag anwesenden Vertreterinnen und Vertreter diverser Supermärkte begrüßen eine entsprechende Kennzeichnung. Sie fordern allerdings eine Ausweitung der Pflicht auf den ganzen Markt – auch für die Gastronomie.

Bereits im nächsten Jahr soll eine entsprechende Kennzeichnung umgesetzt werden. Dann soll man am Etikett erkennen können unter welchen Bedingungen das Tier vor seiner Schlachtung gehalten wurde. Ob Stall oder Wiese, mit oder ohne Auslauf: All das soll für die Kundinnen und Kunden klar ersichtlich sein, damit sie eine informierte Kaufentscheidung treffen können, so Rauch. Die Kennzeichnung soll ähnlich aussehen, wie es jetzt bereits bei Eiern der Fall ist.

Zusammenarbeit mit Bauern notwendig

Um grundlegend etwas verändern zu können, müsse man die Produzentinnen und Produzenten miteinbeziehen. Für Tanja Dietrich-Hübner von Rewe International muss bei einer Verbesserung der Haltungsbedingung auch an ein Verbot der Vollspaltenböden gedacht werden.

Tanja Dietrich-Hübner von Rewe International:

"Wenn wir von Tierwohl reden, dann müssen wir auch über ein Verbot der Vollspaltenböden und natürlich in dem Kontext auch, um Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft. Damit das nicht an den Bäuerinnen und Bauern hängen bleibt."

Kritik von Bauernvertretern

Simon Lindenthaler von Lidl Österreich sieht das ähnlich. Man brauche die gesamte Wertschöpfungskette, wenn man nachhaltige Veränderung schaffen wolle. "Wir brauchen unsere Partner – die Bauern. Wir brauchen die Lebensmittelproduktion", so Lindenthaler. Gerade die Produzentinnen und Produzenten dieser Lebensmittel wurden nicht zum heutigen Treffen eingeladen. Dafür gab es Kritik von Bauernvertreterinnen und -vertretern am Tierwohlgipfel, der ohne sie statt fand.

Umwelt- und Klimaschutzorganisation Greenpeace sieht mit der beschlossenen Kennzeichnung einen ersten Schritt und war mit einer stillen Kundgebung vor dem Ministerium vertreten.

