Die kommende Woche startet wenig frühlingshaft – zumindest in einigen Landesteilen. Vor allem in der Osthälfte Österreichs wird es laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) regnerisch und sehr kühl. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise auf 500 m herab. Gegen Mitte der Woche soll es dann aber wieder überall wärmer werden.

ÖSTERREICH. Am Montag scheint im Westen und Südwesten des Landes noch häufig die Sonne. Im restlichen Österreich wird der Sonnenschein von zunehmend dichter Bewölkung abgelöst. In späterer Folge sind vor allem entlang der Alpennordseite – von den Eisenwurzen bis zum Wechsel sowie im Waldviertel – einige Regenschauer angekündigt. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 900 und 1.300 m Seehöhe. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Südosten allerdings lebhaft, aus Nordwest bis Nordost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus fünf und plus fünf Grad, am Nachmittag hat es maximal acht bis sechzehn Grad. Am wärmsten wird es am Ostermontag im Westen.

Der Frühling verabschiedet sich zum Wochenbeginn zwischenzeitlich in einigen Regionen.

hochgeladen von Karl Zettelbauer

Regnerisch, kühl und teilweise Schnee

Am Dienstag wird es in der Osthälfte des Landes regnerisch und sehr kühl. Im Westen und Südwesten zeigt sich während der ersten Tageshälfte zeitweise noch die Sonne. Später werden die Wolken aber auch hier dichter und Regenschauer können niedergehen. Im übrigen Österreich ist es oft den ganzen Dienstag über bewölkt und regnerisch. Die Schneefallgrenze pendelt im Osten zwischen 500 und 700 m Seehöhe und liegt im Westen bei 1.700m Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Alpenvorland lebhaft, aus West bis Nordost. Die Tiefsttemperaturen betragen minus drei bis plus sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen drei bis sechzehn Grad – am wärmsten wird es wieder im Westen.

Der Mittwoch bringt wieder frühlingshafteres Wetter mit sich. Das Tief im Osten verliert langsam an Einfluss und nach der Auflösung von einigen Restwolken wird es in den meisten Regionen wieder recht sonnig. Dennoch können sich vornehmlich im Osten und Südosten im Tagesverlauf nochmals Quellwolken und Wolkenfelder ausbreiten – zu Schauern soll es aber kaum kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. Die Frühtemperaturen liegen bei minus ein bis plus sechs Grad, Tageshöchsttemperaturen betragen neun bis achtzehn Grad – die höchsten Temperaturen gibt es erneut im Westen.

Am Mittwoch kommt wieder vermehrt die Sonne durch.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Lucia Königer

Weiterer Ausblick

Aus heutiger Sicht liegt Österreich am Donnerstag unter schwachem Hochdruckeinfluss. Dementsprechend soll in weiten Teilen des Landes sonniges Wetter überwiegen. Zeitweise können sich auch ein paar harmlose Wolken zeigen, es bleibt aber meist trocken. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen betragen minus 1 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad.