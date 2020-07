Ein Einkaufskorb mit günstigen Lebensmitteln kostete im Juni um drei Prozent mehr als noch im März. Das zeigt der aktuelle AK Preismonitor.

ÖSTERREICH. In Österreich sind Lebensmittel seit Beginn der Corona-Krise teuer geworden. Das hat der Preismonitor der Arbeiterkammer ergeben. So kostet ein Einkauf mit günstigen Lebens- und Reinigungsmitteln derzeit rund 1 Prozent mehr als noch im Juni 2019. Seit der Corona-Krise, also Anfang März, ist der Einkaufskorb um rund drei Prozent teurer. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von 40 preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln bei sieben Wiener Supermärkten und Diskontern.

Fast jedes zweite Lebensmittel ist teurer geworden: Die günstigsten Kartoffeln kosten um zwei Drittel mehr. Klopapier und Teigwaren sind seit März um rund 10 Prozent teurer geworden. Das treffe viele derzeit besonders hart, so Manuela Delapina, Konsumentenschützerin in der Arbeiterkammer. "Viele Konsumentinnen und Konsumenten haben aufgrund der Corona-Krise weniger Geld – sie sind arbeitslos oder in Kurzarbeit. Sie müssen ihr Haushaltsbudget zusammenhalten und greifen daher sehr wohl zu billigen Lebensmitteln und vergleichen die Preise. Schon geringe Preissteigerungen treffen sie da hart“, sagt Delapina.

Fast jedes zweite Produkt wurde teurer

Für den Preismonitor hat die Arbeiterkammer im Juni insgesamt 40 alltägliche Produkte in unterschiedlichen Supermärkten untersucht. Das Ergebnis: Fast jedes zweite Produkt wurde teurer. Deutlich teurer sind etwa Äpfel (plus 53 Prozent), Salatgurken (plus 12 Prozent), WC Papier (plus 16 Prozent) und Seife (plus 10 Prozent). Stark verbilligt haben sich laut AK-Preismonitor etwa Duschgel (minus 17 Prozent), Pommes frites und Erdäpfel (minus 11 Prozent). Keine Preisänderungen gibt es beispielsweise bei frischen und passierten Tomaten, Cola, Zahnpasta und Taschentüchern.

Das liege laut AK-Expertin Delapina daran, dass "oft nur mehr teurere Produkte erhältlich sind.“ Die preiswertesten Produkte würde es oftmals einfach nicht mehr geben, so Delapina im Ö1-Mittagsjournal. Das könne daran liegen, das mehr Menschen zu günstigen Produkten greifen, da sie weniger Geld haben.

