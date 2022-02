In den Alpen sorgen derzeit massive Schneefälle für ein regelrechtes Winter-Chaos. Auch in den nächsten Tagen wird es dort weiter schneien, meinen die Wetter-Experten. Zudem gibt es vielerorts Unwetter-Warnungen. Dadurch steigt auch die Lawinengefahr enorm, denn durch den starken bis stürmischen Wind gibt es im Hochgebirge massive Schneeverwehungen.

ÖSTERREICH. Im Westen Österreichs fallen seit Montag große Mengen Schnee vom Himmel. So wurden in Schröcken (Vorarlberg) ganze 64 cm Schneefall gemessen. Auch in der Arlbergregion fiel mehr als ein halber Meter Schnee. In Teilen Salzburgs und der Steiermark konnten ebenfalls 30 bis 40 cm Neuschnee gemessen werden.

Mehr Schnee erwartet

Die Wetter-Experten sind sich einig, dass es noch mehr Schnee geben wird. Derzeit bringen Frontensysteme sehr viel Feuchtigkeit mit sich. Sobald diese die Nordalpen erreichen, werden sie regelrecht ausgepresst. Aufgrund der niedrigen Temperaturen geht der gesamte Niederschlag als Schnee nieder.

Lawinengefahr steigt enorm

Diese Schneefälle sollen bis Donnerstag anhalten. Vielerorts könnte es noch 40 bis 80 cm Neuschnee geben, schätzen Experten der UBIMET. Aus diesem Grund gilt deshalb in den Alpenregionen Warnstufe Rot, rund um den Arlberg sogar die höchste Warnstufe (Violett). Außerdem gelten vielerorts auch Unwetter-Warnungen. Dadurch steigt auch die Lawinengefahr enorm. Stürmischer Wind kann im Hochgebirge zu massiven Schneeverwehungen führen. Daher gilt bereits seit Dienstag in Vorarlberg bis zu den Hohen Tauern die zweithöchste Lawinenwarnstufe 4. Am Mittwoch könnte sogar die höchste Stufe 5 ausgerufen werden.

