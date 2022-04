Medienberichten zufolge leitet die Medienbehörde KommAustria ein Verfahren gegen den Privatsender ServusTV ein. Die Behörde reagiert damit auf eine Sachverhaltsdarstellung des Presseclubs Concordia wegen Ferdinand Wegscheiders Wochenkommentar "Der Wegscheider". Darin habe es laut der Journalistenvereinigung "falsche oder irreführende Äußerungen" sowie "einseitige und unsachliche Ausführungen" gegeben.



ÖSTERREICH. Die unabhängige Medienbehörde Komm Austria hat laut Berichten von "Kurier" und "Profil" ein Verfahren gegen den Eigentümer von ServusTV, die Red Bull Media House GmbH, eingeleitet. Der Ausgangspunkt sei eine Sachverhaltsdarstellung, die der Presseclub Concordia im Dezember 2021 einbrachte und die sich mit dem Wochenkommentar "Der Wegscheider" auseinandersetzte. Die Sendung entspreche nicht den Grundsätzen der Objektivität, Meinungsvielfalt und journalistischen Sorgfalt, hielt die Journalistenvereinigung darin fest. Stattdessen würden "durch falsche oder irreführende Äußerungen, einseitige und unsachliche Ausführungen und durch unzulässige Eingriffe in die Rechtssphäre von Dritten, wiederholte und schwerwiegende Verstöße" gegen Bestimmungen der Audiovisuellen Mediendienstrichtlinie vorliegen.

Wegscheider habe irreführenden und unbelegten Behauptungen zur Corona-Impfung verbreitet.

Foto: SALK/Doris Wild

hochgeladen von Daniel Schrofner

Presseclub Concordia erfreut

Die KommAustria hat nun ein Verfahren gegen den Sender eingeleitet. Die Medienbehörde hält sich laut "Profil" und "Kurier" allerdings bedeckt, worum es bei dem Verfahren genau geht. Es müssen im Rahmen der Vorprüfung aber gewichtige Anhaltspunkte aufgetaucht sein, um ein solches zu eröffnen – die Sanktionsmöglichkeiten der Behörde reichen übrigens bis zum Entzug der Sendelizenz. Bei ServusTV kommentiert man die Einleitung des Verfahrens auf Anfrage des "Kurier" nur knapp: "Wir halten uns an den Rechtsweg und geben unsere Stellungnahme zunächst einmal an die Behörde ab."

Erfreut zeigte sich unterdessen der Presseclub Concordia: "Dass die KommAustria jetzt tätig wird, begrüßen wir. Es unterstreicht, dass TV-Sender gerade in so heiklen Zeiten und bei so sensiblen Themen wie der Corona-Krise verantwortungsvoll handeln müssen. Schließlich ist Rundfunk eine ,öffentliche Aufgabe", erklärte Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus. "Uns war es wichtig, beim sensiblen Thema Corona-Desinformation genauer hinzuschauen", so Kraus weiter. Grundsätzlich würden aber alle Medienunternehmen die Verantwortung eines "professionellen, verantwortungsvollen, sachlich korrekten Journalismus" tragen. Der Concordia gehe es "grundsätzlich um Accountability von Medienunternehmen und nicht um Servus TV als Einzelfall", so Kraus.

Verschwörungstheorien und Impfskepsis

Servus TV und Ferdinand Wegscheider standen seit Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig in der Kritik und fielen immer wieder mit irreführenden und unbelegten Behauptungen zur Corona-Pandemie auf. So hatte Wegscheider etwa faktenwidrig behauptet, dass das Mittel Ivermectin in mehreren Ländern "erfolgreich gegen Covid-19 Anwendung findet" oder dass das Ablaufdatum von Impfstoffen "still und heimlich verlängert" worden sei. Mit solch falschen Behauptungen wurden Verschwörungstheorien – in den Sendungen war auch regelmäßig die Rede von einer "Plandemie" – und in weitere Folge die Impfskepsis befeuert. Nun prüft die KommAustria, ob ServusTV damit gegen die gesetzlichen Grundsätze der Objektivität und journalistischen Sorgfalt verstieß.

