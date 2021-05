Mit Wochenbeginn wird es in Österreich nun doch wieder teilweise sommerlich, wenn es nach Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) geht. Erwartet werden Höchstwerte von bis zu 26 Grad, allerdings auch immer wieder Regenschauer.

ÖSTERREICH. Während der Westen und Süden Österreichs mit viel Sonnenschein in den Tag startet, können in Richtung Osten unterdessen immer wieder Wolken mit dabei sein, die vereinzelt Regenschauer mitbringen. Die Gewitterneigung bleibt überall gering. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen und am Alpenostrand stellenweise lebhaft aus nördlichen Richtungen. Tageshöchsttemperaturen 15 bis 22 Grad, wobei es im Westen am wärmsten ist.

Heute Abend...

Foto: Thomas Berwein

hochgeladen von Thomas Berwein

24 Grad an Dienstag

Auch am Dienstag ist die Sonne öfters im Westen zu sehen. Einige Quellwolken bilden sich in der Osthälfte tagsüber. Im Süden sind am Nachmittag in Bergland einzelne Regenschauer möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen 4 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 24 Grad, mit den höheren Werten im Westen.

Ich wünsch viel " GLÜCK " zum Wochenstart !

Foto: Hans Baier

hochgeladen von Hans Baier

Regenschauer immer wieder dabei

Zu Beginn wird es am Mittwoch noch einmal sonnig. Danach bilden sich einige Quellwolken und nachfolgend vor allem über dem Bergland ein paar Regenschauer sowie einzelne Gewitter. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordost bis Süd. Am Morgen umspannen die Temperaturen 3 bis 11 Grad, am Nachmittag 18 bis 25 Grad.

Kurzes Sonnenfenster auf der Gemeindealpe am Gipfelkreuz

Foto: Christian Hahn

hochgeladen von Christian Hahn

Der Donnerstag, Fronleichnam, präsentiert sich im Westen ganztägig wechselhaft mit einigen Regenschauern und lokalen Gewittern. Am ehesten bleibt es in der Osthälfte des Landes abseits vom Bergland trocken. Im Tagesverlauf entstehen im übrigen Österreich Haufenwolken und nachfolgend ein paar Regenschauer und Gewitter. Die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und 13 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 19 und 25 Grad.

Mitten im Klatschmohnfeld

"rot-weiß-rot" gesehn

"rot-weiß-rot" gesehn Foto: Gerlinde Baumann

hochgeladen von Gerlinde Baumann

Am Freitag muss sich der Westen Österreichs auf wolkige und sonnige Phasen einstellen, dazu ist mit einigen Regenschauern sowie einzelnen Gewittern zu rechnen. Weiter nach Osten zu verläuft die erste Tageshälfte recht sonnig. Danach entstehen Quellwolken und besonders über dem Berg- und Hügelland ein paar Regenschauer und Gewitter. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Die Tiefsttemperaturen betragen 6 bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.

