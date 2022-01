Vergangenes Wochenende tagte zum ersten Mal der österreichische Klimarat. Ein hundertköpfiger Querschnitt der Bevölkerung soll bis zum Sommer Empfehlungen für die Klimapolitik entwerfen. Die erste Sitzung löste Betroffenheit und Motivation aus. Ein Teilnehmer und eine Wissenschafterin berichten von ihren Eindrücken.

ÖSTERREICH. Über das Klima zu diskutieren ist nicht einfach. Die wissenschaftlichen Hintergründe sind komplex, die Meinungen gehen weit auseinander und überhaupt wird die langfristige Sicht auf Klimaschutz oft von tagesaktuellen Themen überschattet. Im Klimarat soll das anders laufen. In moderierten Diskussionen treffen Menschen aus unterschiedlichsten Lebensrealitäten aufeinander, um aufzuzeigen, wie Österreich bis 2040 klimaneutral sein wird. Keine leichte Aufgabe. Jakob Gruber, einer der Teilnehmer und Umweltökonomin Birgit Bednar-Friedl teilen ihre Erfahrungen.

Nach den Klimafakten "ein großes Bier gebraucht"



Zu Beginn der Sitzung gab es eine ernüchternde Bestandsaufnahme über das Klima. "Ich komme aus einem Berufsfeld, wo ich mit Energie und Klima zu tun habe", berichtet Jakob Gruber (26) aus dem Ennstal in der Steiermark. "Trotzdem hat der erste Vortrag über das Fortschreiten der Klimakrise einen schweren Eindruck hinterlassen. Zu sehen, wo Österreich in der Klimapolitik steht und wo wir noch hinmüssen, hat der Stimmung einen schweren Dämpfer gegeben. Die Zeit ist doch schon sehr knapp und in vielen Fällen kann man nur noch das Schlimmste verhindern. Da hätte ich nachher ein großes Bier gebrauchen können", so Gruber.

Jakob Gruber kann sich das Konzept von Bürgerräten auch für andere Themen vorstellen.

"Fakten machen betroffen"

Die Fakten über die Klimakrise lösen auch Betroffenheit bei den Forschern selbst aus. Eine der Leiterinnen des wissenschaftlichen Begleitgremiums ist die Umweltökonomin Birgit Bednar-Friedl. Sie war bei der ersten Sitzung vergangenes Wochenende in Wien dabei.

"Ich selbst bin nach Jahren Forschung immer noch betroffen, wenn ich sehe, dass vielen Menschen bei einer zwei Grad Erwärmung die Lebensgrundlage entzogen wird", so die Forscherin. "Einige Teilnehmer waren schon sehr betroffen. Doch es hat nicht zu einer Schockstarre geführt, sondern eher zu dem Gefühl, dass jetzt der Zeitpunkt ist, was zu tun. Am Sonntagnachmittag sind die Leute mit einem "Wir-packen-das-an-Gefühl" nach Hause gegangen."

Am ersten Wochenende des Klimarats ging es besonders darum, einander kennenzulernen.

Vielfältiges Wissen bei den Teilnehmern vorhanden



Die Aufgabe des Gremiums ist es, die verfügbaren Materialien aus der wissenschaftlichen Forschung für das "Mini-Österreich" im Klimarat aufzuarbeiten. Die Wissenschafter geben Informationen, zeigen verschieden Handlungspfade, Instrumente und Maßnahmen, damit die Teilnehmer möglichst alle Wahlmöglichkeiten sehen.

Die Umweltökonomin betont jedoch auch das Wissen der Teilnehmer: "Es ist bereits sehr vielfältiges Wissen aus privater sowie beruflicher Erfahrung bei den Bürgern und Bürgerinnen vorhanden. Doch es gibt auch ein großes Interesse, was die wissenschaftliche Sicht der Dinge ist."

Die Teilnehmenden konnten den Wissenschafterinnen Fragen zu allerlei Themenbereichen stellen.

"Bürgerräte gut, wo Politik nicht mutig genug ist"



Jakob Gruber schätzt am Klimarat vor allem die Vielfalt an Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und Regionen. Er ist überzeugt, dass der Klimarat gute Vorschläge erarbeiten wird. "Meine Hoffnung ist, dass die Politik danach nicht sagt 'danke für die Vorschläge' und sie dann schubladisiert und vergisst", meint er.

Seiner Meinung nach können Bürgerrate wie dieser auch für andere Themen umgesetzt werden. "Man muss sich nur trauen, alte Strukturen aufzubrechen. Das Konzept eines Bürgerrats kann ein Zukunftskonzept sein bei wichtigen Fragen, bei denen die Politik nicht mutig genug ist - etwa aus Angst Wähler zu vergraulen", so der Steirer. Er sieht der Zukunft des Klimarats positiv entgegen.

