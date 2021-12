Mit Ernüchterung kommentierten die betoffenen Branchen die am Mittwoch vorgestellten Regeln. Die Hotellerie warnt vor einer Stornowelle, Gastronomie-Sprecher Mario Pulker "fehlen die Worte". Die Kulturbranche ist von der Entscheidung der Regierung am falschen Fuß erwischt worden.

ÖSTERREICH. Die österreichische Hotellerie treffen die heute präsentierten Einreiseverschärfungen in einer ohnehin mehr als holprig angelaufenen Wintersaison schwer. Großbritannien, Norwegen, Dänemark und die Niederlande werden als Virus-Varianten-Gebiete eingestuft. Das bedeutet, dass die Einreise für Erwachsene nur mit drei Stichen und PCR-Test ohne Quarantäne möglich ist.

„10 Tage Quarantäne bei Einreise kommt quasi einem Einreisestopp für Gäste aus unseren wichtigsten Herkunftsmärkten gleich. Immerhin konnte gesichert werden, dass zumindest geboosterte Gäste mit PCR Test einreisen dürfen“, kommentiert Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heutige Entscheidung. Weiters forderte sie von der Regierung, dass sich Betriebe und Gäste auf Aussagen und Zusagen der Regierung verlassen können. "Hier gibt es eindeutig noch Aufholbedarf. Das Lockdown-Enddatum hat nicht gehalten und nun verschärft man – keine 2 Tage nach dem verzögerten Re-Start - die erst am Freitagabend ebenfalls kurzfristig geänderte Einreiseverordnung. Auch die vorverlegte Sperrstunde trifft uns, vor allem zu Silvester, sehr hart".

Der Frust in der Branche sei riesengroß, so Susanne Kraus-Winkler, Fachverband Hotellerie der WKO.

Markus Gratzer von der Hoteliervereinigung beklagt aufgrund der strengen Einreiseregeln eine bereits eingesetzte Stornowelle, die über die Hotellerie rollt. Knapp jede zweite Buchung würde derzeit wieder storniert. Für viele Betriebe sei die aktuelle Lage bereits eine Katastrophe: „46 Prozent der Buchungen in der für die Branche so wichtigen Zeit um Weihnachten bis Anfang Jänner sind bis dato schon weggefallen. Die Auslastung der Häuser liegt bei 50 Prozent, in Wien mit 31 sogar weit darunter“, so der ÖHV-Generalsekretär.

"Ständiges „Hü und Hott“ zermürbt die Betriebe"

Ähnlich drastisch kommentierte Gastro-Sprecher Mario Pulker die Entscheidung: Dass die erst gestern verlautbarte Aufhebung der Corona-Sperrstunde zu Silvester wieder zurückgenommen werde, sei "absolut unzumutbar und nicht nachvollziehbar". "Es kann mir niemand erklären, dass sich die Sachlage innerhalb eines Tages so grundlegend ändert, dass eine getroffene Entscheidung ins Gegenteil verkehrt werden muss." "Wie sollen Betriebe da planen können, wenn nach der Devise ‚Ein Schritt vor, zwei zurück‘ morgen nicht mehr gilt, was heute versprochen wurde", fragte sich Pulker.

Nach dem Aus des ermäßigten Steuersatzes der nächste Schlag gegen die Gastronomie: Wirtschaftliche Planbarkeit unter diesen Bedingungen kaum möglich, kritisierte Mario Pulker.

Kulturbranche von neuerlichen Einschränkungen überrascht

Auf dem falschen Fuß wurde offenbar die Kulturbranche erwischt. Schließlich gilt ab 27. Dezember eine Besucherobergrenze von 500 Personen bei zugewiesenen Sitzplätzen unter 2G-Regeln, von bis zu 1.000 Menschen bei 2G-plus-Vorgaben und von bis 2.000 Personen, wenn diese allesamt den dritten Stich und einen PCR-Test vorlegen können. Ob beispielsweise das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker vor Publikum stattfinden kann, wissen die Philharmoniker noch nicht.

"Aufgrund der knappen Vorlaufzeit auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren, wird eine Herausforderung, aber wir hoffen, unserem Publikum in Kürze klare Information zu den Zugangsregelungen für die Aufführungen ab nächster Woche geben zu können", bat Holding-Geschäftsführer Christian Kircher in einem Statement um Zeit: "Omikron scheint uns mehr abzuverlangen, als wir jemals vorausgesehen hätten." Im Theater in der Josefstadt hat man sich kurzum dazu entschieden, die Kapazität auf 490 Plätze zu reduzieren, wodurch - wie bisher - ein 2G-Nachweis für den Vorstellungsbesuch ausreicht.

"Ich bin sehr unglücklich über diese neue Situation." Wenn man nun den Booster und einen zusätzlichen PCR verlangen müsse, stelle sich schlicht die Frage: "Wie hoch müssen die Hürden noch in den Himmel wachsen, die man den Menschen auferlegt?", zeigte Konzerthaus-Intendant Matthias Naske für die Entscheidung kein Verständnis.

