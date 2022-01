Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) muss weiter in Heim-Quarantäne bleiben, weil sein heutiger PCR-Test erneut positiv ausgefallen ist.

ÖSTERREICH. Nehammer ist demnach symptomfrei, voll arbeitsfähig und wird seine Termine in den kommenden Tagen per Video- respektive Telefonkonferenzen wahrnehmen, teilte sein Sprecher am Abend mit.

"Ich habe keinerlei spürbare Symptome, keinen Geschmacks- oder Geruchsverlust, bin voll arbeitsfähig und froh, dass ich dreifach geimpft bin", so Nehammer. "Ich hätte mich sehr darauf gefreut, heute meine Familie zu sehen und meine Arbeit auch physisch wieder auf nehmen zu können, mein heutiges Testergebnis lässt beides leider nicht zu."

"Der nächste PCR-Test wird am Wochenende durchgeführt", so das Kanzleramt.

Foto: fotokerschi.at/Werner Kerschbaummayr

hochgeladen von Ingo Till

Nehammer wird an der morgigen mehrstündigen Tagung des ÖVP-Parlamentsklubs per Video teilnehmen. Auf Anraten seiner Ärzte werden die nächsten PCR-Tests beim Bundeskanzler zum Wochenende hin durchgeführt.

Mit Omikron infiziert

Seit am Freitag eine Corona-Infektion bei ihm festgestellt wurde, befindet sich Nehammer zuhause, abgesondert von seiner Familie. Am Dienstag wurde klar, dass es sich um die in Wien mittlerweile bei weitem dominante Omikron-Variante handelt, wie Nehammer in einem Instagram-Video mitteilte. Er sei "sehr froh", drei Mal geimpft zu sein. Laut Experten habe man mit einer dreifachen Impfung einen Schutz zu über 70 Prozent für einen Verlauf ohne Symptome, warb Nehammer für die Impfung.

Das könnte dich auch interessieren:

NEOS-Politiker Loacker gegen Impfpflicht