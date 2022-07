portoservice.at Versandlogistik GmbH verklagt die Österreichische Post beim Handelsgericht Wien auf Schadenersatz. Das österreichische Kartellgericht stellte 2021 rechtskräftig fest, dass die Österreichische Post AG ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht hat.

ÖSTERREICH. Mittlerweile hat die Post das rechtswidrige Verhalten zwar abgestellt, durch den Machtmissbrauch entstand in den Jahren zuvor jedoch ein Schaden in Millionenhöhe bei portoservice.at. Dieser soll nun geltend gemacht werden.

Im Bereich "Info.Mail" hatte die Post österreichischen Konsolidierern und Druckdienstleistern von 1. Jänner 2018 bis 1. Februar 2022 bei gleicher Jahresmenge deutlich geringere Rabatte als anderen Großkunden. Konkret ginge es dabei um die Vorbereitung für den Versand persönlich adressierter Werbung, die Kundinnen und Kunden eine klare Preisersparnis ermöglicht. Rechtswidrig an der Aktion war, dass die Kunden vertraglich zur Geheimhaltung gezwungen wurden. Dadurch kam es zu einer extremen Benachteiligung für Konsolidierer durch die Post. Zwischenzeitlich kam es bei portoservice.at sogar zu einem Rückzug aus dem Marktsegment.

Daraufhin verbot das Kartellgericht der Post diesen Missbrauch ihrer marktbeherrschenden rolle. Der Oberste Gerichtshof bestätigte das Urteil. Dank dieser Entscheidung konnte portoservice.at mit 1. Februar 2022 wieder starten.

Der Schaden, der innerhalb von vier Jahren entstanden ist, wurde von einem externen Sachverständiger berechnet. Da die Post den geforderten Betrag bisher nicht freiwillig gezahlt hat, beschreitet der Konsolidierer nun den zivilrechtlichen Weg.



Geschäftsführer von portoservice.at Rahim Abdelrahimsai zeigt sich dennoch zuversichtlich:

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir nun wieder uneingeschränkt unserer Arbeit nachgehen können. Nach Wiederaufnahme der Konsolidierung werden wir nach aktueller Vertragslage im Gesamtjahr 2022 bereits mehr Einnahmen lukrieren als im letzten Jahr vor der Zwangspause. Dennoch mussten wir in den Vorjahren enorme Einbußen in der Höhe von mehreren Millionen Euro hinnehmen, die wir im Sinne der Fairness am Markt nun zurückverlangen."