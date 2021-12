Von Samstag auf Sonntag wurden in Österreich 2.242 Neuinfektionen und 17 Todesfälle eingemeldet. Das ist etwas weniger als zu Wochenbeginn. Weiters wurde erneut ein Rückgang der Corona-Patienten in den Spitälern verzeichnet.



ÖSTERREICH. Bisher gab es in Österreich 1.249.641 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (19. Dezember, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.479 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.191.530 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.773 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 479 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 46

Kärnten: 177

Niederösterreich: 391

Oberösterreich: 411

Salzburg: 104

Steiermark: 236

Tirol: 322

Vorarlberg: 145

Wien: 410. 2242

Impfstoffexperte zur erwarteten Omikron-Welle

Am Mittwochabend, 15. Dezember, beantwortete der Impfstoffexperte Florian Krammer Fragen zur neuen Omikron-Variante. In der "ZiB2" meinte Krammer, dass die "Omikron-Welle recht schnell kommen" werde. Mehr zu dem Interview.

Kärnten mit erstem Omikron-Fall



Länger blieb Kärnten verschont von der neuen Corona-Variante, die aktuell die ganze Welt in Atem hält. Nun ist es nach der Sequenzierung aber traurige Gewissheit: Im Bezirk St. Veit/Glan wurde der erste Fall bei einer Reiserückkehrerin bzw. einem Reiserückkehrer bestätigt. Mehr zu Kärntens Fall.

