Angesichts der Omikron-Variante, die Österreich erreicht hat, wird nach Weihnachten also wieder verschärft. Neben der Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr werden auch Events neue Restriktionen auferlegt. Manche Verasntaltungen dürfen nur mehr "Geboostete" besuchen. Dass die neuen Maßnahmen notwendig sind, bestätigen neue Berechnungen von Experten. Demzufolge seien "bereits erste Tendenzen der sich aufbauenden Omikron-Welle sichtbar werden".

ÖSTERREICH. Bereits in der ersten Jänner-Woche sei die erste Infektionswelle mit der Variante möglich, erklärte das Covid-Prognosekonsortium in einem Bericht. Die Experten vermuten, dass es schon kurz nach Jahreswechsel 15.000 Neuinfektionen pro Tag geben könnte. Für kommenden Mittwoch (29. Dezember) erwarten die Experten österreichweit zwischen 2.215 und 3.648 tägliche Neuinfektionen, am heutigen Mittwoch wurden 2.781 verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sollte in einer Woche zwischen 174 und 286 Fällen je 100.000 Einwohner zu liegen kommen, gegenwärtig hält man bei 189,7. Mit den höchsten Inzidenzen ist vor dem Jahreswechsel in den westlichsten Bundesländern zu rechnen - in Salzburg und Tirol wird sie sich jeweils zwischen 250 und 420 einpendeln, in Vorarlberg zwischen 340 und 565. Am anderen Ende der Skala liegt dann das Burgenland mit einer Inzidenz zwischen 100 und 170. Aufgrund des erwarteten Rückgangs der Testungen über die Weihnachtsfeiertage ist aber grundsätzlich von einer größeren Dunkelziffer auszugehen, was vor allem in den Bundesländern schlagend wird, die ihre Infrastruktur - wen auch nur vorübergehend - zurückfahren.

Prognose über Hospitalisierung unsicher

Zunächst weiter rückläufig befindet sich die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf den Intensiv- und Normalstationen an. "Dies erfolgt jedoch nach wie vor auf teilweise systemkritisch hohem Auslastungsniveau", betont das Konsortium. In Vorarlberg beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass in der kommenden Woche die 33-prozentige Auslastungsgrenze der Intensivstationen überschritten wird, immerhin 30 Prozent. Allerdings sind die Rechenmodelle diesmal mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. "Problematisch ist die nach wie vor unbekannte Virulenz der Omikron-Variante, weshalb Auswirkung auf den Spitalsbelag derzeit kaum abschätzbar sind. Die Prognose baut auf der Annahme auf, dass sich die Virulenz zwischen den Varianten Delta und Omikron nicht unterscheidet und folgt damit der rezenten Einschätzung des Imperial Colleges", wird in der Prognose angemerkt.

Ohne 3. Impfung kein Eintritt

Um die Omikron-Welle hinauszuzögern, wurden auch neue neue Obergrenzen bei Besucherzahlen verhängt. Neu ist eine Staffelung nach dem Impf- bzw. Teststatus: so gilt bei Veranstaltungen in Innenräumen bei einer 2G-Regel eine Obergrenze von 25 Personen. Gibt es zusätzlich fix zugewiesene Sitzplätze, sind indoor schon 500 Personen erlaubt. Wird noch ein PCR-Test zusätzlich (2G+) beim Eingang vorgeschrieben, sind 1.000 Personen bei Veranstaltungen okay.

Für Indoor Events mit 2.000 Teilnehmer gelten folgende Regel: Alle müssen dreifach geimpft und werden einen PCR-Test vorweisen. Eine FFP2-Maskenpflicht gilt in allen diesen Settings.

