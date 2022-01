Ein Rekord jagt derzeit den nächsten. Nach 34.011 Neuinfektionen am gestrigen Mittwoch, gibt es einen neuen Höchstwert, der abermals deutlich nach oben ging. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 43.053 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 28.526. Die hohe Zahl an positiven Fällen führt jetzt auch wieder zu Problemen bei den PCR-Testauswertungen in Wiener Apotheken.

ÖSTERREICH. Die heutige Zahl der Neuinfektionen muss man unter einem etwas anderen Licht betrachten. Bei den Neuinfektionen in Wien wurden 6.009 Fälle für den Zeitraum vom 19. bis 22. Jänner nachgemeldet. Allerdings wären es selbst ohne den Nachmeldungen 37.044 Neuinfektionen und damit ebenfalls ein neuer Höchstwert.

Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) haben diese Nachmeldungen mit den EMS-Problemen vergangene Woche zu tun. So soll der Bund die Probleme mittlerweile beseitigt haben. Grund für die Probleme soll ein Programmierfehler gewesen sein, sagt der Stadtrat.

Da die Heimtests häufig nicht mehr als Nachweis ausreichen, führen zahlreiche Apotheken in NÖ nun auch gratis PCR-Tests durch.

Viele der PCR-Tests werden auch in den Apotheken gemacht, allerdings "kommen die Ergebnisse kommen derzeit häufig viel zu spät an", sagt Susanne Ergott-Badawi von der Apothekerkammer gegenüber Ö1. Die Labore seien überlastet sind, weil es momentan so viele positive Fälle gibt.

Auswertung in der Apotheke

Besonders ärgerlich, wenn ein Testergebnis zum Beispiel fürs Spital gebraucht wird. Wer sein Ergebnis ganz sicher rechtzeitig bekommen will, der kann Apotheken mit sogenannten Point-of-Care-Geräten nutzen. Die Auswertung wird dann direkt in der Apotheke gemacht. Zusätzlich wird auch ein Nasenabstrich gemacht, "nach drei, vier Stunden weiß man dann das Ergebnis", so Ergott-Badawi.

Sobald die Infektionszahlen wieder zurückgehen, rechnen auch die Apotheken damit, dass sie die PCR-Ergebnisse wieder innerhalb von 24 Stunden garantieren können.

