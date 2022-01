Feuerwerke hatten rund um den Jahreswechsel österreichweit schwere Verletzungen zufolge. Im niederösterreichischen Bezirk Baden starb ein 23-Jähriger durch eine Kugelbombe, in Tirol wurden zwei Männer durch eine Rakete schwer verletzt.

ÖSTERREICH. Niederösterreich hatte die schlimmste Unfallbilanz seit Jahren: Besonders dramatisch endete die Silvesternacht im Bezirk Baden, wo ein 23-Jähriger beim Anzünden einer Kugelbombe getötet wurde. Aber auch in den anderen Bundesländern kam es zu teils schweren Unfällen mit Feuerwerken.

Weil eine der mitgebrachten Kugelbomben nicht explodierte, näherten sich vier Männer in Klausen-Leopoldsdorf noch glosenden Feuewerkskörpern. Plötzlich ging eine der Bomben in die Luft und verletzte einen 23-Jährigen tödlich, zwei weitere Personen wurden auch verletzt - sie wurden von der Rettung in umliegende Spitäler gebracht. In Weiden an der March fiel einem 28-Jährigen ein Schrotgewehr auf den Boden, der gelöste Schuss traf eine 20-jährige Frau ins Bein. Insgesamt kam es in der Silvesternacht zu 221 Notfalleinsätzen - um 13 mehr als zu Silvester 2020 -, dabei kam es zu 17 teils schweren Unfällen mit Feuerwerken.

Tirol: Rakete vorm Gesicht explodiert

In Weerberg in Tirol wollte ein 19-Jähriger vor dem Wohnhaus eine Rakete abschießen, die beim Anzünden der Zündschnur aber plötzlich vor seinem Gesicht explodierte. Durch die Explosion wurde der Mann an beiden Augen schwer verletzt, auch sein danebenstehender 59-jähriger Vater erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie einen Hörsturz. Auch in Achenkirch wurde ein Mann durch Feuerwerke verletzt, als er sich wegen einer nicht rechtzeitig erfolgten Zündung über die Batterie beugte.

In Ebenau in Salzburg hantierte ein 35-Jähriger mit einem Knallkörper, als dieser in seiner Hand explodierte - der Mann wurde verletzt. In Paternion in Kärnten wiederum zündete ein unbekannter Mann Knallkörper in der Nähe eines Jugendlichen, der gemeinsam mit seinem Vater die Feuerwerke beobachtete. Durch den Knall erlitt der Jugendliche einen Hörsturz.



