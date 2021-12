Für Aufregung sorgt ein Cover der Wochenzeitung "Falter": Darauf werden als "Geilzeit" unter anderem Sebastian Kurz und seine Frau Susanne Thier als Josef und Maria mit entblößter Brust und Jesuskind als Heilige Familie dargestellt. Als "sexistisch und geschmacklos" verurteilt mitunter ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab via Twitter die Titelseite.

ÖSTERREICH. Alle Jahre wieder erscheint in der Wiener Wochenzeitung "Falter" das Satireheft "Best of Böse". Doch dieses Mal hat man sich wohl bei der Umsetzung daneben gegriffen. Dass die nackte Brust von Kurz' Freundin Susanne Thier abgebildet wird, erntete einen Riesen-Shitstorm in den sozialen Medien.

Kurz, der kürzlich Vater wurde, zog sich Anfang des Monats aus der Politik zurück um ein ruhigeres Leben mit der Familie zu verbringen. Susanne Thier, die Lebensgefährtin von Kurz drängte sich hingegen nie in die Öffentlichkeit – dass der Falter nun ausgerechnet sie in einer Fotomontage nackt auf dem Cover zeigt, sorgt für Unverständnis und scharfe Kritik.

Mit der Montage würden "völlig unbeteiligte Privatpersonen in die Öffentlichkeit gezogen und dort bloßgestellt", twitterte ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab – das "überschreitet eine Grenze".

Grüne mit Beschwerde an Presserat

Eva Blimlinger, Mediensprecherin der Grünen, kündigt eine Beschwerde beim Presserat über die aus ihrer Sicht überaus sexistische Montage an. Es sei "herabwürdigend", Thier mit entblößter Brust ins Zentrum der Darstellung zu setzen. Thier sei eine Privatperson. Die grüne Mediensprecherin sieht die Darstellung nicht eindeutig, als Maria könnte nach ihrer Wahrnehmung auch Familienministerin Raab dargestellt sein. Würde Raab hier als Ministerin stillend dargestellt, bedeutete dies eine "absolute Diskriminierung", sagt Blimlinger.

Einige Reaktionen von Twitter-Usern:

Ich bin als FALTER-Fan wirklich erstaunt, dass es in der Redaktion nicht genügend Leute gibt, die bei sowas sagen: „Das kann nicht euer Ernst sein. Wir machen hier keine Maturazeitung aus den 1980ern.“#WorstOfBöse — Armin Wolf (@ArminWolf) December 21, 2021

Liebe Barbara, bei aller Wertschätzung: im Vergleich zu diesem Cover sind die Chat-Verläufe und das Frauenbild des Thomas Schmid und seiner Freunde geradezu Muster des guten Geschmackes. Frohes Fest. — Christian Ortner (@OrtnerOnline) December 22, 2021