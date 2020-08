Das Ministerium meldet erneut einen Höchststand was die Corona-Neuinfektionen in Österreich betrifft. Binnen 24 Stunden verzeichnete man knapp 350 Fälle, die positiv auf Corona getestet wurden. Aktuell sind es vor allem zahlreiche Kroatien-Urlauber, die sich auf eine mitgebrachte Infektion testen lassen und eine Infektion haben. So viele Neuinfektionen wie heute gab es zuletzt im April 2020.

ÖSTERREICH. Die meisten Neuinfektionen verzeichnete man in Wien: Fast 200 Neuinfektionen innerhalb eines Tages waren es da. Stand (8.00 Uhr) sind in der Bundeshauptstadt 6.601 positive Testungen bestätigt. Am gestrigen Mittwoch waren es noch 6.414 bestätigte Fälle gewesen. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages um 187 gestiegen. Die zweitmeisten Infektionen stellte man in Oberösterreich fest: 67 waren es innerhalb von 24 Stunden, 21 Neuinfektionen zählte man in Niederösterreich und je 20 in Tirol und in Salzburg.

Schlusslicht Burgenland



Die meisten Infektionen gibt es wie bereits erwähnt in Wien, die wenigsten im Burgenland. Hier die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen nach Bundesland.

Burgenland: 5

Kärnten: 6

Niederösterreich: 21

Oberösterreich: 67

Salzburg: 20

Steiermark: 11

Tirol: 20

Vorarlberg: 10

Wien: 187

Meisten Corona-Infektionen bei Zwanzigjährigen



Die stärkste Altersgruppe der positiven Befunde in Wien im August ist mit 35,8 Prozent die Gruppe der 20- bis 29-Jährigen, gefolgt von der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen mit 16,9 Prozent und der Gruppe der 10- bis 19-Jährigen mit 13,9 Prozent. Die Haupt-Verbreitungswege sind weiterhin Familie/Haushalt mit 44,6 Prozent der August befunde, gefolgt von Betrieb mit 22,0 Prozent und den ReiserückkehrerInnen mit 19,5 Prozent.

187 neue Corona-Fälle wurden allein in der Bundeshauptstadt verzeichnet, 67 in Oberösterreich, 21 in Niederösterreich und je 20 in Tirol und in Salzburg.

Foto: Corona Daten und Fakten

hochgeladen von Anna Richter-Trummer

Meisten Corona-Fälle aus Kroatien



Die bisherigen Top-Herkunftsländer der Reiserückkehrer sind Kroatien (19,9%), Kosovo (14,6%), Türkei (12,3%), RückkehrerInnen aus den österreichischen Bundesländern (9,9%) sowie aus Serbien (8,2%).

Gratis-Tests noch möglich



Alle, die nach Österreich aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, sind dringend aufgerufen, sich gratis testen zu lassen. Aktuell beträgt das tägliche Testaufkommen bis zu 13.000 Personen. Rund 7000 Kroatien-Rückkehrer hatten sich für einen Test angemeldet. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wurde der Großteil davon bereits abgearbeitet. Viele der Neuinfizierten dürften von Urlauben am Westbalkan oder Kroatien zurückgekehrt sein. Das Testzentrum beim Ernst-Happel-Stadion ist bis Freitag, 21. August täglich von 6 bis 21 Uhr für die WienerInnen in Betrieb. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober gehen derzeit 30 Prozent der Neuinfektionen auf Ansteckungen im Ausland zurück.

Reisewarnung für Balearen



Ab Montag gilt auch eine Reisewarnung für die Balearen. Wer bei einer bestehenden Reisewarnung einreist, muss an der Grenze oder an den Flughäfen ohnehin einen negativen Covid-19-Test vorweisen oder sich in Quarantäne begeben und binnen 48 Stunden eine Testung veranlassen.

21 Österreicher auf Intensivstation



136 Genesungen wurden vermeldet. 116 Personen befanden sich hingegen in Spitalsbehandlung, womit die Gesamtzahl um vier gesunken ist, 21 dieser Patienten wurden auf einer Intensivstation behandelt. 729 Menschen sind bisher an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben, womit keine neuen Todesfälle dazugekommen sind. Bisher gab es in Österreich 24.431 positive Testergebnisse auf SARS-CoV-2.

