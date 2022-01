Laut italienischen Medienberichten ereignete sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein leichtes Erdbeben der Stärke 2,5 in der Nähe von Tolmezzo im Friaul.

FRIAUL. Rund 60 Kilometer südlich von Kötschach-Mauthen bebte am Mittwochabend die Erde. In der Ortschaft Preone in Carnia wurde um 21.01 Uhr ein Beben mit der Stärke 2,5 gemessen. Das Beben soll sich in acht Kilometer Tiefe ereignet haben. Von der lokalen Bevölkerung konnte wahrgenommen werden. Schäden wurden keine gemeldet. Ob es auch im Gailtal bzw. im Raum Villach spürbar war, ist aktuell nicht klar.