Die Pensionsversicherungsanstalt hat ihren Rechnungsabschluss 2021 vorgelegt. Demnach steigt der öffentliche Aufwand für Pensionen, sowie das durchschnittliche Antrittsalter.



ÖSTERREICH. Die Anzahl der Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich steigt weiter. Vor allem jetzt, da die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand treten. So hat sich 2020 als auch 2021 die Anzahl der Pensionen erhöht. Dafür schrumpft jedoch die sogenannte "Gender-Pension-Gap"- also der Unterschied zwischen Pensionen für Männer und Frauen.

Pensionsaufwand des Staats gestiegen

Der Pensionsaufwand betrug 2021 36,746 Milliarden Euro. Das ist gegenüber 2020 ein Plus von etwa fünf Prozent. Auch die Beitragseinnahmen für Versicherte beliefen sich auf etwa vier Prozent mehr als im Jahr davor. Soll heißen: Der Staat gab 2021 mehr für Pensionen aus als noch 2020.

Pensionsantrittsalter gestiegen

Im Jahr 2021 gingen Männer im Durchschnitt mit 61,8 Jahren und Frauen mit 59,8 Jahren in Pension. 2020 lag das durchschnittliche Antrittsalter bei den Männern noch bei 61,3 Jahre, bei den Frauen bei 59,3 Jahren. Das Bundesverfassungsgesetz sieht vor, dass das Antrittsalter für die Alterspension bei Frauen ab 2024 schrittweise auf 65 erhöht werden soll. Ab 2033 soll das Antrittsalter für alle - unabhängig vom Geschlecht - 65 sein.

Besonders Frauen sind häufiger von Altersarmut betroffen.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Nina Schemmerl

Unterschiedliche Pensionshöhe verringert sich

Nicht nur bei den Löhnen gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau. Auch bei den Pensionen lässt sich eine Einkommensschere erkennen. Diese scheint sich jedoch zu verringern. Vergleicht man die durchschnittliche Pensionshöhe der Frauen mit jener der Männer, so zeigt sich, dass sich die „Gender-Pension-Gap“ im Jahr 2021 verringert hat. Im Jahr 2020 hat die durchschnittliche Pensionshöhe der Frauen noch 56,3 Prozent der durchschnittlichen Pensionshöhe der Männer betragen; im Jahr 2021 hat sich die Lücke verkleinert und liegt nun bei 59,2 Prozent.

Während der Pandemie ist der Aufwand für Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation gestiegen.

Foto: panthermedia_net/lilagelb

hochgeladen von Larissa Reisenbauer

Mehr Heilverfahren und Rehabilitation

Der staatliche Aufwand für Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation betrug im Jahr 2021 etwa 14 Prozent mehr als noch 2020. Das ist vor allem auf die Pandemie zurückzuführen. Neben der erneuten Entlastung der Akutspitäler in kritischen Phasen des zweiten Pandemie-Jahres wurden in den Einrichtungen der Pensionsversicherungsanstalt – von Beginn der Pandemie bis einschließlich Dezember 2021 – rund 2.700 Personen nach einer COVID-Erkrankung rehabilitiert.

Zum Thema:



Kein Klimaschutz ohne Armutsbekämpfung

Ausgaben für Gesundheitssystem 2021 stark gestiegen

Nachwuchs beschert Männern Gehaltserhöhung, Frauen nicht