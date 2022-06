In Deutsch und Englisch haben über 99 Prozent der Schüler und Schülerinnen an AHS und BHS nach Einberechnung von Jahresnote und Kompensationsprüfung die Matura positiv absolviert, in Mathe jeweils 98,3 Prozent.

ÖSTERREICH. Nachdem bei dem Angstfach Mathematik Probleme aufgetaucht sind, (ein Beispiel bei der Kompensationsprüfung war nicht lösbar) sind Ergebnisse der schriftlichen Zentralmatura des heurigen Jahrgangs schrammen auch diesmal nur knapp an einem 100-Prozent-Durchlauf vorbei. Das ist für alle Schulformen "ein ähnliches Bild wie im Vorjahr", teilte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Sonntag mit.

An den AHS haben 99,4 Prozent in Englisch, 99,3 in Deutsch und 98,3 Prozent in Mathematik eine positive Maturanote vorzuweisen. Gegenüber dem Vorjahr waren die Schüler in Mathe besser (2021: 97,9), bei den anderen Fächern sind die Ergebnisse gleich geblieben. An den BHS gab es im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Änderungen hinter dem Komma. Hier waren in Deutsch 99,4 Prozent der Angetretenen erfolgreich, in Englisch 99,2 und in Angewandter Mathematik ebenfalls 98,3 Prozent.

An den AHS gab es weniger Einser als im Vorjahr – und hier waren die männlichen Maturanten auch besser unterwegs.

Bei der Verteilung von "Sehr gut" hat sich auch wenig getan. So wurden an den AHS in Deutsch (23,0 Prozent) und Englisch (29,6) etwas mehr Bestnoten vergeben als im Vorjahr (22,3 bzw. 28,5), in Mathe weniger (18,5; 2021: 21,8). An den BHS gab es in Deutsch mit 17,0 Prozent den gleichen Anteil an Einsern wie 2021, in Angewandter Mathematik erreichten etwas mehr Schülerinnen und Schüler die Bestnote (13,5 gegenüber 12,9), in Englisch weniger (23,2 gegenüber 24,5).

Diese Noten setzten sich nach den Kompensationsprüfungen aus der Klausur und der Jahresnote zusammen. Wer also mindestens einen Dreier im Abschlusszeugnis hatte und bei der schriftlichen Prüfung mindestens 30 Prozent der Punkte erreichte, bekam trotz der negativen Klausurnote einen Vierer (oder sogar Dreier) ins Maturazeugnis. Reichte das nicht, konnte die negative Note bei den sogenannten Kompensationsprüfungen Anfang Juni ausgebessert werden.

Minister Polaschek ist über den "reibungslosen" Ablauf erfreut.

Polaschek erfreut über positive Bilanz

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zeigte sich angesichts dieser Maturaergebnisse erfreut über die "positive Bilanz" und den "reibungslosen" Ablauf der Reifeprüfung, bei der die Schülerinnen und Schüler "trotz aller Herausforderungen gute Ergebnisse" erzielt hätten. Abgesehen von einer nicht-lösbaren Aufgabe bei den Kompensationsprüfungen, für die den Schülern schließlich automatisch einen Punkt gutgeschrieben wurde, und der traditionellen Kritik der IG Autorinnen Autoren an den Aufgabenstellungen in Deutsch waren heuer keine Probleme bei der Abwicklung gemeldet worden. Er sei "zuversichtlich", dass sie "auch bei der mündlichen Matura zeigen werden, dass sie gut gelernt haben und tolle Leistungen erbringen". Die mündliche Matura ist Ende Mai gestartet und läuft noch bis Ende Juni.

