Rund 70 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen haben sich bisher gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie hoch die jeweilige Impfquote in den verschiedenen Bevölkerungsschichten ist, hat nun eine Studie der Statistik Austria im Auftrag des Gesundheitsministeriums untersucht. Der COVID-19-Geimpft/Genesen-Status der Wohnbevölkerung Österreichs variiert demnach in Abhängigkeit von sozioökonomischen Merkmalen. Erhebliche Unterschiede gibt es außerdem nach Branchen und Herkunftsländern.

ÖSTERREICH. Genau ein Jahr ist es her, als in Österreich die erste Impfdosis verabreicht wurde - mittlerweile sind es 16.267.088. Pro Minute haben sich 30 Menschen Österreicher impfen lassen, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bei der Präsentation der Studie. Man müsse jetzt die Erfolgsgeschichte fortsetzen. Durch die Daten könne man die Impfkampagne gruppenspezifischer gestalten.

Grundsätzlich zeigt sich: Je besser die Menschen gebildet sind, desto höher ist auch die Impfquote - Bildung und Aufklärung seien also immens wichtig, um von der Impfung überzeugen zu können, informierte Bildungsminister Martin Polaschek. "Die Impfquote liegt unter 25- bis 64-Jährigen mit Hochschulabschluss mit knapp 84 Prozent deutlich höher als bei Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss mit 68 Prozent. Auch Erwerbstätige in dieser Altersgruppe haben mit 76 Prozent eine deutlich höhere Impfquote als diejenigen, die nicht erwerbstätig sind mit 69 Prozent," sagte Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas.

Mit Bildungsniveau steigt die Impfbereitschaft, so der Bildungsminister.

Bei den Schülern sind wiederum mehr als die Hälfte der 600.000 Schüler geimpft, "obwohl diese Impfung für sie erst seit Kurzem zur Verfügung steht", ergänzte Mückstein. Polaschek betont dabei, das Infektionsgeschehen im Griff zu halten, damit Schulen offen bleiben können und an den Hochschulen Lehrveranstaltungen in Präsenz stattfinden können. Auch bei den Studierenden sei die Impfquote bei 86 Prozent.

Die Impfquote bei österreichischen Staatsangehörigen liegt mit 69,5% deutlich über jener von Personen ohne österreichischer Staatsangehörigkeit (51,5%).

Niedrige Impfquote unter Rumänen

Laut Thomas besteht ein erheblicher Unterschied zwischen den Wirtschaftszweigen: "Hohe Impfquoten sind zum Beispiel in der Informations- und Kommunikationsbranche, der öffentlichen Verwaltung oder der Finanz- und Versicherungswirtschaft zu beobachten, die geringsten Impfquoten in der Baubranche oder der Land- und Forstwirtschaft".

Interessante Details liefert die Studie auch über die Immunisierung der Bevölkerung, aufgeschlüsselt nach dem Geburtsland. So kommen in Österreich Geborene auf eine Impfquote von 67 Prozent, bei Menschen aus der Türkei liegt sie bei 73 Prozent, bei Deutschen und Afghanen sind es 72 Prozent. Schlusslicht bilden Menschen aus Rumänien und Russland mit 45 Prozent.

