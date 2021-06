Am Dienstag, 1. Juni, (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 337 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Zwölf Infizierte sind seit Montag verstorben.

ÖSTERREICH. 337 Neuinfektionen, das sind im Vergleich zum Vortag 108 Neuinfektionen mehr. Vor einer Woche waren es 398 Fälle. Die Zahl der Corona-Patienten auf den Normalstationen stieg seit Montag um vier Personen. Auf den Intensivstationen kam es zu einer Entlastung: Dort müssen aktuell sieben Covid-19-Erkrankte weniger behandelt werden.

"Auch Kinder sollen sich impfen lassen"



Der Virologen Norbert Nowotny appelliert mit Hausverstand zu agieren.



„Zwölf Tage nach den ersten Öffnungsschritten flacht die Kurve etwas ab und beginnt, in die Horizontale überzugehen. Das ist aber nicht tragisch, denn wir befinden uns auf einem sehr guten und niedrigen Niveau. Es ist anzunehmen, dass die Zahlen durch die weiteren geplanten Öffnungsschritte vielleicht noch etwas steigen werden. Aber parallel dazu werden auch immer mehr Menschen immun sein, und das wird sich in etwa die Waage halten.“

Für die angestrebte Herdenimmunität sei notwendig, dass sich 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung impfen lassen, sagt Nowotny. Und auch Kinder und Jugendliche sollten sich laut Experte impfen lassen. Denn vor allem die britische Variante komme bei Kindern und Jugendlichen häufig vor.

"So niedrige Ansteckungszahlen wie zuletzt im September

"Der laufende Impffortschritt sorgt dafür, dass sich die Corona-Lage zunehmend verbessert und wir derzeit so niedrige Ansteckungszahlen wie zuletzt Anfang September haben. Das gibt Grund zur Zuversicht", teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag mit. Betrachtet man die Zahl der Neuinfektionen, dann waren es am 25. Mai 398 Fälle, am 26. Mai 445, am 27. Mai zählte man 585 Neuinfektionen, am 28. Mai waren es 541, am 29. Mai 498, am 30. Mai 379, und am 31. Mai zählte man 229 Neuinfektionen.

