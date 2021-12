Schnee am 24. Dezember? Auch heuer stehen die Chancen dafür laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in der Bundeshauptstadt schlecht.

WIEN. Warum das so ist, erklärt ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik im Gespräch mit den Regionalmedien Wien. "Nimmt man 30 Jahre – also den Zeitraum von 1961 bis 1991 – her und vergleicht das mit den darauf folgenden 30 Jahren, so gab es früher in Wien in den inneren Bezirken eine Wahrscheinlichkeit von 20 bis 40 Prozent, dass der 24., 25. oder 26. Dezember weiß waren. In den äußeren Wiener Bezirken lag die Wahrscheinlichkeit für Schneefall bei 40 bis 60 Prozent ", so Orlik.

In der neuen Klimaperiode sei die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in Wien deutlich zurückgegangen, sagt der Experte. "In den inneren Bezirken liegt sie heute bei nur 10 bis 20 Prozent, in den äußeren Bezirken bei 20 bis 40 Prozent."

Besonders "schneestarke" Jahre seien in Wien die 1960er Jahre gewesen. Bis 1970 gab es nur drei Jahre, in denen es in Wien rund um den 24.12 nicht schneite. "Anfang der 60er Jahre war es in Wien im Dezember um zwei grad kälter als jetzt", so der Experte. "Der Trend schaut nicht so aus, als würde er sich umkehren. Von den Temperaturen her wird es immer schwieriger, dass es in Wien zu Weihnachten Schnee gibt. Ausgeschlossen ist es aber nicht", sagt der ZAMG-Klimatologe.

Mildes Wetter zu Weihnachten

Die Wetterprognose für die kommenden Tage bestätigt den Trend. Nach Auflösung letzter lokaler Frühnebel scheint die Sonne am Dienstag laut ZAMG-Prognose häufig. Oft zieren sogar nur dünne hohe Wolkenfelder den Himmel. Dazu weht nur schwacher Wind. Nach minus 5 bis minus 1 Grad in der Früh, hat es tagsüber bis plus 1 Grad in Wien.

Zur Wochenmitte überwiegt der sonnige Wettercharakter. Vor allem im Osten und Südosten der Stadt können sich am Mittwoch jedoch anfangs Nebel zeigen. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht schwach bis mäßig. Rund minus 4 Grad gibt es in der Früh. Auch tagsüber ist es kalt bei maximal plus 1 Grad.

In der Früh gibt es am Donnerstag etwas Dunst oder seichten Nebel, tagsüber ziehen dann teils ausgedehnte mittelhohe Wolken auf. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen bei rund minus 5 Grad, die Tageshöchsttemperaturen um die 0 Grad.

In der Früh halten sich am Freitag, dem 24. Dezember in Wien noch einige Restwolken und es kann mitunter noch leicht tröpfeln. Tagsüber werden die Wolken aber dünner und es ziehen oft nur hohe Wolken durch. Der Wind weht anfangs noch lebhaft, tagsüber nur noch mäßig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 1 Grad, die Tageshöchsttemperaturen sind sehr mild mit rund plus 8 Grad.

