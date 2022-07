Ferien für Ostösterreich und Sonne pur, das ist eine gute Kombi. Und genau diese gibt es am Sonntag, wenn die Prognose recht behält.

ÖSTERREICH. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien wirft regelmäßig einen Blick auf das Wetter in Österreich. Für Sonntag sehen die Prognosekarten vielversprechend aus.

Recht verbreitet verläuft der Sonntag sehr sonnig, oft wolkenlos. Lediglich im Westen und Südwesten können die Quellwolken über einigen Bergkämmen am Nachmittag stärker anwachsen, doch nur vereinzelt entwickeln sie sich zu kleinräumigen Wärmegewittern weiter. Es ist nur schwach windig. Frühtemperaturen 11 bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 26 bis 33 Grad.

Montag wird wechselhaft

Und auch für den Wochenstart hat man bei der ZAMG schon eine Prognose: Von Westen zieht eine Kaltfront auf und damit kommt wieder deutlich mehr Bewegung ins Wettergeschehen. Zunächst scheint aber oft noch die Sonne, bevor sich mit Aufzug der Kaltfront zahlreiche Regenschauer und Gewitter von Westen her auf Österreich ausbreiten.

Am Montag kommen durch eine Kaltfront auch Wolken.

Foto: Donald Tong/Pexels

hochgeladen von Tobias Schmitzberger

Am längsten sonnig und beständig bleibt es ganz im Osten und Südosten, wo der Störungsdurchzug dann erst für die Nacht erwartet wird. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südwest bis Nordwest und frischt nur in Gewitternähe auf. Frühtemperaturen 14 bis 20 Grad, am Nachmittag hat es von West nach Ost 25 bis 33 Grad.