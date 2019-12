Stefani Pferdesegnung Himmelberg 2019

Stefani - Pferdesegnung 2019

mit neuem Bischof im Feber 2020

Bereits seit 46 Jahren findet in der Gemeinde Himmelberg am 26. Dezember, den Stefani Tag die traditionelle Pferdesegnung statt. In der Hl. Messe wird an diesem Tag auch Salz und Wasser gesegnet. Als Gast Chor trat der MGV Ossiach mit Chorleiter Andreas Leeb in der Himmelberger Martinskirche auf.

Pferdesegnung im Kirchhof:

Pfarrer Reinhold Berger segnete die Reiter und Pferde. In der Fürbitte wurde für Gesundheit und für unfallfreies Reitvergnügen gebetet. Der Dankesgruß bzw. der Reitergruß der Reiter an den Pfarrer und allen Anwesenden: Der Vorreiter tritt vor und spricht laut: „Horrido“ und die übrigen Reiter erwidern laut: „Joho“. Das wird drei Mal gerufen. Mit den Glückwünschen für das Neue Jahr wird der Stefani Ritt eingeleitet. Zuerst drei Mal um die Kirche, danach zu verschiedenen Treffpunkten im Bezirk.

Viele Menschen haben Wünsche für das Neue Jahr 2020! Mein Wunsch wäre es, dass die Zeit von Bischof Alois Schwarz „sauber“ aufgearbeitet wird, damit unser neu geweihter Bischof Josef Marketz im Feber 2020 das Amt „Ballastfrei“ übernehmen kann. Das hat sich die Kärntner Bevölkerung verdient!!!

Bruno Zwatz