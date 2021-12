Als „Heilige Drei Könige“ bringen die SternsingerInnen der Katholischen Jungschar vom 27. Dezember 2021 bis 9. Jänner 2022 den Segen für das neue Jahr und bitten um Spenden für Menschen in Not.

ÖSTERREICH. Caspar, Melchior und Balthasar sind auch in schwierigen Zeiten wie diesen im ganzen Land unterwegs und bringen mit sicherem Abstand Segenswünsche zu den Menschen. Mit einem Hygienekonzept soll dabei die Gesundheit aller Besuchten und Beteiligten gesichert sein. So sind die SternsingerInnen etwa mit Masken unterwegs und für sie gilt auch die 3-G-Regel.

Traditionsgemäß gilt der erste SternsingerInnenbesuch Kardinal Christoph Schönborn am 27. Dezember. Aber auch bei PolitikerInnen wird Halt gemacht, so etwa am 28. Dezember bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in der Hofburg oder am 30. Dezember bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Sternsingerspenden helfen rund um den Globus

In über 500 Hilfsprojekten unterstützen Sternsingerspenden Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Diesmal rückt Amazonien in den Mittelpunkt. Spenden an die SternsingerInnen unterstützen dort indigene Völker in ihrem Kampf um den Erhalt des Regenwaldes.

In über 500 Hilfsprojekten unterstützen Sternsingerspenden Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Foto: Katholische Jungschar Österreich/Paul Feuersänger

hochgeladen von Hannah Maier

Zusätzlich zur Hilfe vor Ort engagiert sich die Dreikönigsaktion bei der Petition "Amazonien retten". „Die Zerstörung des Regenwaldes ist eng verknüpft mit globalen Produktionsweisen und letztlich auch unserem Konsum. Das geht uns alle an. Da können wir auch in Österreich etwas dagegen tun,“ so Teresa Millesi, Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar.

Online Spenden und Segenswünsche

Wenn jemand von den SternsingerInnen nicht zu Hause angetroffen wird, der kann auch online auf www.sternsingen.at spenden. Zudem kann jede und jeder als 4. KönigIn die Anliegen der SternsingerInnen unterstützen und dabei online persönliche Glück- & Segenswünsche für Weihnachten und das Neue Jahr weitertragen.

Zum Thema:

Die Sternsinger sind im Einsatz für eine bessere Welt

Vorarlbergs Sternsinger sammelten 745.998 Euro