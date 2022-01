Ein Sturmtief ist am Sonntag über Mitteleuropa gezogen. In manchen Teilen Österreich wird es jetzt sonniger, in Tirol und den Nordalpen, etwa der nördlichen Obersteiermark, bleibt es die ganze Woche winterlich und es kommt viel Schnee.

ÖSTERREICH. Der Sturm Nadia ist bis in die Nacht auf Montag hinein mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 140 km/h durch Teile des Landes gezogen.. Sturmböen bis zu 135 km/h wurden in der Obersteiermark gemessen. In den Bergen herrscht vornehmlich Lawinenwarnstufe 3.

Schäden durch Sturm vor allem in der Steiermark, Kärnten, Burgenland, Niederösterreich

Mehr als 6.000 Hauhalte waren in der Steiermark kurzzeitig ohne Strom, davon betroffen auch das LKH Rottenmann. Die Feuerwehren mussten tagsüber und auch noch in der Nacht ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen. Mehr dazu hier.

Im Burgenland fegte der Sturm das Wasser aus der Ruster Bucht. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Zug rammte Baum - Sturm zerstörte ein Büro

In Niederösterreich beschäftigten umgestürzte Bäume, die teilweise Straßen blockierten, und Gebäude, die gesichert werden mussten, die Einsatzkräfte. In Pottenstein (Bezirk Baden) wurde ein Partyzelt aus der Verankerung gerissen und blieb in einer Telefonleitung hängen.

