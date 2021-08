Mein Name ist Franziska und ich bin 19 Jahre alt. Im siebten Teil meines Videoblogs "Mit jungen Augen" will ich von einem Verkehrsexperten erfahren, wie Reisen in Zukunft aussehen wird, wenn wir die Klimaneutralität erreicht haben.

Werden Flugreisen 2040 der Vergangenheit angehören? Wenn wir die Klimaneutralität 2040 erreichen wollen, muss sich an der Art und Weise wie wir reisen viel ändern. Das bestätigt auch VCÖ-Verkehrsexperte Michael Schwendinger. Denn das Fliegen ist bei weitem die klimaschädlichste Art sich fortzubewegen und ist laut Expertem in der jetzigen Form nicht zukunftsfähig.



Alle weiteren Folgen:

Teil 6: Der wahre Preis von Lebensmitteln

Teil 5: Wie sich unser Verkehrssytem ändern muss

Teil 4: Was Banken mit dem Klima zu tun haben

Teil 3: Wieso umweltbewusster Konsum so teuer ist