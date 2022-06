Nun wird es heiß. Bereits am Sonntag klettern die Temperaturen stellenweise auf bis zu 33 Grad – gegen Mitte der Woche können es im Osten sogar 36 Grad werden, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert.

ÖSTERREICH. Am Sonntag wird es in ganz Österreich außerordentlich sonnig. Über dem Bergland können zwar auch einige Quellwolken entstehen, die meisten davon bleiben aber flach und nur vereinzelt kann es zu teils gewittrigen Regenschauern kommen. Der Wind weht den ganzen Tag über nur schwach. Nach Frühwerten zwischen 14 und 20 Grad steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 28 und 33 Grad, am heißesten wird es im Osten.

Eine Hitzewarnung gibt es am Sonntag im Süden und im Osten Österreichs.

Temperatur steigt weiter



Am Montag bringt eine südwestliche Höhenströmung sehr warme Luft in den Ostalpenraum. Zunächst ist es oft noch wolkenlos oder nur sehr leicht bewölkt. Mit zunehmender Sonneneinstrahlung entstehen bevorzugt über den Bergen erneut Quellwolken. Am Nachmittag und Abend sind daher vor allem im Westen Gewitter nicht ausgeschlossen. Der Wind weht meist schwach, am Alpenostrand auch mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 Grad in höheren Alpentälern und 22 Grad in der Wiener Innenstadt. Bis zum Nachmittag werden Höchstwerte zwischen 30 Grad im Westen und 35 Grad im Osten erwartet.

Am Montag erfasst die Hitze ganz Österreich – extrem kann es in einigen Städten werden.

Zur Hitze kommen Gewitter

Im weiteren Wochenverlauf bleibt es vor allem im Osten und Südosten außerordentlich heiß. Ausgehend vom Bergland bilden sich am Dienstag allmählich mächtige Quellwolken und es kann lokal zu teils kräftigen Gewittern kommen – die Schauer- und Gewitterneigung ist über dem östlichen Flachland am geringsten. Von West nach Ost liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen 27 und 35 Grad.

Der Mittwoch bleibt im Großteil des Landes bis weit über Mittag sehr sonnig. Vor allem im Osten wird es extrem heiß – hier können die Temperaturen bis auf 36 Grad klettern. Nur ganz im Westen treffen schon in der Früh und am frühen Vormittag ausgedehntere Wolkenfelder ein. Im Tagesverlauf bilden sich speziell über den Bergen und Hügeln Quellwolken und in weiterer Folge gehen einige Gewitter nieder, die lokal auch kräftig ausfallen können. Bei den Temperaturen liegt eine große Spanne vor: Von West nach Ost bekommt es zwischen 22 und 36 Grad.

