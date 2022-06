"Des is afoch so" heißt es im Rahmen von „100 Jahre Niederösterreich“. Das Lastkrafttheater



BEZIRK KORNEUBURG. Die Plane ist der Vor­hang, die Lade­fläche die Bühne, die Intendanten zugleich Schau­spieler und Bühnen­arbeiter. 2022 steht das Lastkrafttheater im Zeichen zweier Jubiläen: Einerseits ist der Lkw seit zehn Jahren auf Tour, andererseits wird auch im Rahmen von „100 Jahre Niederösterreich“ gespielt. Das Stück handelt von Niederösterreichs Sagengestalten, die ihr Tal vor der Verbauung retten wollen, darunter auch Minnesänger Blondel, der Rattenfänger von Korneuburg oder das Wasser-Mandl. Nach der gut besuchten Vorstellung in Sierndorf gastiert das Lastkraftwagentheater am 14. Juni in Korneuburg, 23. Juni in Leobendorf am Dorfplatz und am 24. Juni um in Langenzersdorf am Enzo Platz jeweils um 19 Uhr.