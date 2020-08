Das Sonderscreening-Programm durch ein freiwilliges Gratis-Testangebot von Reiserückkehrern aus Kroatien, die vor dem Inkrafttreten der verschärften Einreisebestimmungen am vergangenen Montag um 00.00 Uhr nach Österreich zurückgekehrt sind, ist abgeschlossen. Bisher wurden über 14.300 Tests durchgeführt und 279 positive Testergebnisse festgestellt, aber noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Ab Montag gilt die Reisewarnung für die Balearen.

ÖSTERREICH. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) meinte am Samstag in einer Aussendung zu dem Ansturm auf die Testungen: „In Summe ist das ein großer Erfolg. Mit so vielen Interessierten haben wir absolut nicht gerechnet. Alle waren ja ohne Symptome - mit Symptomen hätten sie ja ohnedies einen Zugang zum Gratistest via 1450. Für die allermeisten ist das Ergebnis ein Schritt zur Beruhigung. Für die positiv Getesteten bringt es aber auch Klarheit. Diese 279 Personen wären, weil sie keine Symptome haben, nie festgestellt worden und hätten so möglicherweise andere Menschen anstecken können. Es zeigt sich einmal mehr: diese Screening-Testungen für Menschen ohne Symptome erhöhen zwar die Tageszahlen, aber bringen uns viel mehr Sicherheit für die Zukunft.“

"Viele kleine Cluster"

Die Ergebnisse der Screening-Testungen werden jeweils nach Vorliegen schrittweise seit Tagen in die jeweiligen Tageszahlen eingebracht, diese waren durch das aktuelle Screening zusätzlich erhöht. Anschober: „Die heutigen Ergebnisse mit insgesamt 300 Neuinfektionen sind zwar etwas geringer als an den Vortagen. Insgesamt sind die Zahlen derzeit aber zu hoch. Viele kleine regionale Cluster vor allem im Bereich von Familien und von privaten Festen, viele Infektionsfälle bei sehr jungen Menschen und Infektionen bei ReiserückkehrerInnen sind die Hauptursache. Wir unternehmen alles, um diese Zahlen schrittweise wieder zu verringern.“

Gesamtzahl der Neuinfizierten in ganz Österreich

Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus, Stand Samstag Vormittag:

Bisher gab es in Österreich 25.062 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 732 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 21.406 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 116 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 22 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 4

Kärnten: 5

Niederösterreich: 23

Oberösterreich: 35

Salzburg: 12

Steiermark: 27

Tirol: 47

Vorarlberg: 6

Wien: 141

Weitere Reisewarnung sowie gratis Tests für Rückkehrer

Mit Montag, 24. August, tritt eine Reisewarnung für die Balearen in Kraft, konkret um Mitternacht von Sonntag auf Montag. Für all jene, die bis Sonntag, 23. August Mitternacht – also vor Gültigkeit der neuen Einreisebestimmungen – zurückkehren, gibt es noch kostenlose Testmöglichkeiten, für Wiener im Ernst -Happel-Fußballstadion.

"Die Nachtgastronomie wird es noch länger nicht geben"

Corona: "Wir lernen aus Erfahrungen"

Gratis PCR-Tests für Heimkehrer aus Menorca, Mallorca, Ibiza

Ausweitung der kostenlosen Corona-Teststraßen beim Happel-Stadion