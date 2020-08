Noch beherrscht die Hitze das ganze Land, doch da und dort braut sich schon etwas zusammen: Laut Unwetterexperten bilden sich erste Gewitter schon Sonntagnachmittag in Teilen Österreich. In welcher Region es Warnstufe "Rot" gibt, und wo man noch getrost im Bad eine Runde Schwimmen gehen kann, lesen Sie hier.

ÖSTERREICH. Burgenland, Oberösterreich und Steiermark, das sind die Hotspots, wo es Sonntag kräftig krachen wird. Die Unwetterzentrale hat für Sonntagnachmittag eine Unwetterwarnung für die Bundesländer herausgegeben, konkret wird vor heftigen Gewittern und Hagel gewarnt.

Die aufgestaute Hitze wird sich mit einem heftigen Donnerwetter in der Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld sowie dem Südburgenland(Bezirke Jennersdorf über Güssing und Oberwart) entladen.

Warnstufe "Rot" in Burgenland, Steiermark, Oberösterreich



Im Burgenland sind besonders Güssing, Jennersdorf und Oberwart von der Warnstufe "Rot" betroffen. Besondere Vorsicht gilt auch in den Regionen Oberösterreichs Freistadt und Urfahr-Umgebung. In der Steiermark wird es besonders schlimm laut Prognosen in der Südoststeiermark, in Hartberg-Fürstenfeld und Weiz.

Ganz Österreich erfreut sich/leidet unter der #Hitze. Nicht ganz! Ein lokales #Gewitter hat sich bei #Weitra an der tschechischen Grenze gebildet. Lokale, kurze Schauer gibt es auch im #Südburgenland und #Kärntenpic.twitter.com/8XQo7l8pbg — uwz.at (@uwz_at) August 9, 2020

In der Steiermark gilt Alarmstufe "Rot" in den Regionen Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz.

Starke Gewitter werden auch im Norden des Mühlviertels (OÖ) an der Grenze zu Tschechien erwartet. Auch hier gilt in Teilen der Bezirke Urfahr-Umgebung und Freistadt Warnstufe Rot.

Waldviertel auf "Orange"



Für Niederösterreich gilt ebenso eine Warnung, allerdings die Vorwanrstufe "Orange" (markantes Wetter). Besonders betroffen sind Zwettl und Gmünd. In der Grafik sieht man genau, welche Bezirke und Regionen am meisten betroffen sind, und wo regionale Gewitter befürchtet werden.

Das regionale Unwetter kann auch das Waldviertel(NÖ) im Bereich der Bezirke Gmünd und Zwettel treffen.

Hermagor und Spittal an der Drau auf "Orange"



Vorwarnstufe gilt für die Bundesländer Kärnten und Tirol. Die Regionen rund um Spittal an der Drau, Hermagor und Lienz sind besonders betroffen. Auf der Grafik der Unwetterzentrale sind die Regionen mit Gelb markiert.

Die Vorwarnstufe gilt in Kärnten für Spittal an der Drau und Hermagor.

Sonne und Quellwolken am Montag



Der Wochenbeginn wird wieder sonnig und heiß, aber am Nachmittag kommen Quellwolken dazu, da und dort bilden sich dann Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen bleiben hochsommerlich mit 26 bis 34 Grad, in 2000m Höhe 14 bis 18 Grad.

Schauer und Gewitter am Dienstag



Am Nachmittag steigt überall die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter, die können kräftig ausfallen mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Schauer im Osten



Am Mittwoch wieder eine Mischung von Sonne, Wolken, Regenschauern und Gewittern. Insgesamt am längsten sonnig im Westen und Norden. Von der Früh weg sind Schauer im Osten und Südosten möglich, vor allem in der Steiermark und im Burgenland.