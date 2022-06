Nach sommerlicher Hitze am Wochenende endet der Montag vielerorts mit Gewitter. Mit Regenschauer und Sturmböen ist zu rechnen.

ÖSTERREICH. Die Zentralanstalt für Geodynamik und Meteorologie (ZAMG) sprach für den heutigen Montag, 20. Juni, eine Gewitterwarnung für ganz Österreich aus.

Hitze gefolgt von Gewitter

Tagsüber erreichten die Temperaturen bis zu 33 Grad Celsius. Am Abend folgen Gewitter. Die Höchsttemperaturen halten an mit 30 bis 33 Grad. Am längsten trocken bleibt es südlich des Alpenhauptkammes sowie in der südlichen Steiermark und im Südburgenland. Die österreichische Unwetterzentrale spricht eine Unwetterwarnung für Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten aus. Für die übrigen Bundesländer gibt es eine Vorwarnung: In ganz Österreich sind Gewitter und Hagel möglich.

Bis zu 33 Grad sind möglich – begleitet von Gewitter.

Foto: ForkART/ Fotolia

hochgeladen von Bezirksrundschau Wels

Vorsicht in der Steiermark

Besondere Vorsicht gilt aktuell in Spittal an der Drau und von Deutschlandsberg bis Leibnitz. Dort kommt es aktuell zu starken Regenschauern. Aus dem Norden bewegen sich schwere Gewitter samt Hagel Richtung Osten. Es bleibt abzuwarten, ob sie es bis Österreich ausbreiten. Im Norden Niederösterreichs, der südlichen Steiermark, im Nordwesten von Kärnten sowie den südlichen Teilen Salzburgs toben derzeit die stärksten Unwetter.

Am Dienstagnachmittag folgen nach einem sonnigen Vormittag erneut Unwetter von der Mitte bis in den Süden und Westen des Landes.

Das könnte dich auch interessieren:

Mehr als 36 Grad heute in Österreich, nun kommen Gewitter

So schützt man sich am besten vor extremer Hitze