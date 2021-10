Jede vierte Single-Frau wünscht sich einen abstinenten Partner, so eine aktuelle Studie der Partnervermittlung Parship. Dabei stellen Frauen besonders hohe Ansprüche: wer zu viel trinkt, hat schlechte Karten.

ÖSTERREICH. In einer Beziehung wünscht sich die Mehrheit der Singles einen maßvollen Umgang mit Alkohol. Jüngere Singles sind dabei allerdings toleranter als ältere. Jeder vierte in einer Beziehung erfreut sich am Abend an einem Gläschen zu zweit.

Trinkt dein Partner zu viel?

Vertragen sich Liebe und Alkohol?

Der Alkoholkonsum des Partners in einer Beziehung eine große Rolle, zeigt eine aktuelle Studie. Dementsprechend wünscht sich rund ein Viertel der Single-Frauen einen Partner, der abstinent lebt (Männer 9%). Außerdem zeigen sie auch kein Verständnis dafür, wenn der Liebste abends um die Häuser zieht, um sich mit Freunden zu betrinken (49%, Männer 30%).

Männer nicht so streng

Single-Männer sind da nicht so strikt. Bei diesen wäre es nur 18 Prozent peinlich, wenn die Partnerin über den Durst trinkt (Frauen 37%). Generell wünscht sich die Hälfte aller befragten Singles einen Partner, der eine ähnliche Einstellung zum Alkoholkonsum hat. Dabei ist allerdings für die überwiegende Mehrheit der Österreicher ein maßvoller Genuss zu besonderen Anlässen völlig in Ordnung.

Frauen stehen Alkohol kritischer gegenüber

Paare genießen lieber einen gemeinsamen Aperitif statt exzessiver Partynächte. Paare genießen ihre Zweisamkeit gerne mit einem Glas Wein, Bier oder einem Aperitif. So lassen 22 Prozent der Männer und 19 Prozent der Frauen gerne den Tag mit einem gemeinsamen Drink ausklingen. Trinkt die bessere Hälfte jedoch ein Glas zu viel, so schämen sich insbesondere Frauen (24%, Männer 17%) für den übermäßigen Alkoholkonsum des Partners.

"Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Frauen dem Alkoholkonsum des Partners kritischer gegenüberstehen als Männer. Tendenziell legen Frauen mehr Wert auf Gesundheit und Selbstfürsorge und wünschen sich vom Partner einen ähnlichen Umgang mit diesen Themen", erklärt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at.

Gemeinsam Spaß haben

Mit seigendem Alter sinkt allerdings die Toleranzgrenze für übermäßigen Alkoholkonsum beim Partner. Das ergab eine aktuelle, bevölkerungsrepräsentative Studie* im Auftrag von Parship

unter 1.000 Österreichern. So stört es 62 Prozent der 60- bis 69-Jährigen, wenn der bzw. die Liebste allein ausgeht, um über den Durst zu trinken. Bei den 18- bis 29-Jährigen stören sich nur 26 Prozent. Solange Alkohol kein zwingender Begleiter ist, um gemeinsam Spaß zu haben, ist für

die jüngere Generation der maßvolle Konsum völlig in Ordnung (61%, Ältere 44%). Dieben Prozent der Generation unter 30 Jahren bereitet es sogar Unbehagen, würde der Partner bzw. die Partnerin auf Partys gar nichts trinken.

*) Studieninfos:

Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde im Auftrag der Online-Partneragentur

Parship.at von Marketagent.com durchgeführt. Befragt wurden im Mai und Juni 2021

1.000 webaktive Österreicherinnen und Österreicher zwischen 18-69 Jahren, darunter

712 in Partnerschaft lebend und 288 Singles.