Am Montag erreichten die Temperaturen im Land bis zu 34 Grad. Am Abend ist in Oberösterreich und Salzburg mit starken Gewittern zu rechnen – mit größerem Hagel und Starkregen ist zu rechnen. Auch in Tirol und Vorarlberg wird es nass.

ÖSTERREICH. Der Tag verlief großteils sonnig mit kaum Wind. In Salzburg und Oberösterreich ist abends besondere Vorsicht geboten, denn es kommt zu Sturm, Starkregen und Hagel. Im Rest des Landes verläuft der Abend mild.

Hagel, Starkregen und Sturm

In Oberösterreich werden Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometer erwartet. Sogar mit Orkanböen ist zu rechnen. Im Salzburger Tennengau und Flachgau ist das Gewitterrisiko besonders hoch. Im Lungau hingegen sollte der Abend gewitterfrei verlaufen. In beiden Bundesländern ist vielerorts mit großem Hagel und Starkregen zu rechnen.

Der Abend in Vorarlberg und Tirol wird ebenfalls regnerisch. Ähnlich intensive Gewitter und Sturmböen wie in Oberösterreich und Salzburg werden erwartet.

Wechselhaft am Dienstag

Der Dienstag bringt kaum Veränderung und wird schwül-warm und wechselhaft. Im Nordwesten besteht nach wie vor Gewittergefahr. Dieses breitet sich bis zum Nachmittag bis in den Süden aus. Das östliche Flachland bleibt größtenteils verschont. Der Wind weht nur schwach bis mäßig. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 33 Grad.

