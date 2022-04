Brauchtumsfeuer sind für viele in Österreich lebende Menschen eine lieb gewonnene Tradition – vor allem rund um das Osterfest lodern im ganzen Land die Feuer. Das Entzünden von Osterfeuern unterliegt allerdings bestimmten gesetzlichen Regelungen, die sich je nach Bundesland und Gemeinde unterscheiden können. Hier alle Infos rund um das Osterfeuer 2022.

ÖSTERREICH. Am kommenden Wochenende werden in ganz Österreich wieder große Feuer die Nacht erhellen. Denn dann dürfen nach teils zweijähriger Pause die österlichen Brauchtumsfeuer wieder entzündet werden – allerdings nicht ohne Einschränkungen.

Umwelt-, Tier- und Gesundheitsschutz machen bestimmte Vorkehrungen und Regelungen notwendig. Im Folgenden findest du einige Infos, Empfehlungen und Vorschriften zum Osterfeuer 2022 in den neun Bundesländern – vor dem Errichten und Entzünden eines Feuers solltest du dich aber unbedingt nochmals in deinem Bundesland, deinem Bezirk oder deiner Gemeinde genauer informieren.

Burgenland: Ein Feuer je Gemeinde

Das Burgenland ruft dazu auf, je Gemeinde nur ein Feuer zu entzünden – schließlich seien Partikel aus Holzfeuern um ein Vielfaches gesundheitsschädlicher als beispielsweise Dieselruss, was vor allem am hohen Gehalt krebserregender Stoffe liege. Außerdem werde beim Verbrennen eines Asthaufens von nur 200 Kilo so viel Feinstaub freigesetzt, wie bei der Fahrt eines Diesel-Pkw dreimal um die Erde. Grundsätzlich sind Osterfeuer am Abend und in der Nacht vom Karfreitag auf Karsamstag, auf Ostersonntag oder auf Ostermontag möglich.

Für alle, die ein Osterfeuer errichten und entzünden wollen, hat das Burgenland einige Hinweise zusammengefasst:

Trockenes Holz verbrennt schadstoffarm

Abfälle und feuchtes Material gehören nicht ins Feuer

Locker geschlichtetes Holz sorgt für die bestmögliche Verbrennung

Anzünden von oben für geringere Rauchentwicklung

Verbrennungsrückstände und Asche ordnungsgemäß entsorgen

Wenn der Haufen schon länger liegt, verbrennen Igel und Co. in ihrem Versteck – daher vor dem Anzünden neu schlichten

Wo am kommenden Karsamstag die Osterfeuer lodern

Kärnten: Auf Osterfeuer möglichst verzichten

Die Kärntner Umwelt-Landesrätin Sara Schar rät von großen Osterfeuern ab. Verboten sind diese in Kärnten zwar grundsätzlich nicht, aber der Umwelt, den Tieren und der eigenen Gesundheit zuliebe, soll möglichst darauf verzichtet werden.

"Brauchtum und Tradition sind mit dem Osterfest eng verbunden. Man darf aber nicht vergessen, dass die Umwelt-Belastung am Osterwochenende besonders hoch ist. Die Feinstaub-Belastung steigt, aber auch Tiere, welche den Osterhaufen als Unterschlupf oder Brutplatz nutzen, sind in Gefahr."

In Kärnten sind in diesem Jahr Osterfeuer in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag möglich. Es dürfen allerdings ausschließlich biogene Materialien – z. B. Holz, Stroh, Baumschnitt, Laub – verbrannt werden. Außerdem sind momentan in einigen Bezirken aufgrund der Trockenheit Waldbrand-Verordnungen aufrecht – hier dürfen keine Feuer entfacht werden! Generell kann in Kärnten jede Gemeinde Osterfeuer auf ihrem Gebiet untersagen.

Land Kärnten rät von großen Osterfeuern ab

Niederösterreich: Feuer in Waldnähe verboten

Brauchtumsfeuer sind in Niederösterreich erlaubt, wenn zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden – z. B.: Überwachung durch geeignete und volljährige Person, Bereithalten von Löschgeräten, kein Verbrennen bei starkem Wind oder Dürre. Im Wald und in seinem Gefährdungsbereich – d. h. auch auf allen waldnahen Flächen wie Wiesen, Felder usw. – ist das Entzünden von Feuer allerdings verboten.

Wird der Osterhaufen schon einige Zeit vor dem Karsamstag aufgeschichtet, bietet er oftmals Igeln, Amphibien, Mäusen und Vögeln ein Quartier. Damit das Osterfeuer nicht zur Todesfalle für diese Tiere wird, empfiehlt sich das händische Umschichten möglichst knapp vor dem Feuer.

Oberösterreich: Feuer müssen angemeldet werden

Auch in Oberösterreich sind Osterfeuer möglich. Diese dürfen laut Verordnung bis zu zwei Wochen vor respektive nach Ostern abgebrannt werden. Es dürfen nur biogene Materialien im trockenen Zustand verwendet werden. Außerdem müssen Feuer bei der jeweiligen Gemeinde angemeldet werden, und dürfen nur unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorkehrungen entzündet werden. Laut oberösterreichischer Verordnung ist es erforderlich, dass

Maßnahmen getroffen werden, die eine unkontrollierte Ausbreitung des Feuers verhindern,

Löschhilfen in der Nähe der Feuerstelle bereit gehalten werden,

bei starkem Wind oder bei Dürre das Feuer nicht entzündet wird,

Maßnahmen getroffen werden, durch die eine Belästigung oder eine Gefährdung der Nachbarschaft verhindert wird,

das Brauchtumsfeuer beaufsichtigt wird und es vor dem Verlassen gelöscht oder eine Brandwache eingerichtet wird.



Salzburg: Auf biogenes Material achten

Nach dem Verbot der letzten Jahre dürfen in Salzburg wieder Osterfeuer entzündet werden. Wer ein Osterfeuer errichtet, muss auch hier – wie überall – darauf achten, ausschließlich biogene Materialien – also beispielsweise unbehandeltes Holz, Geäst, Sträucher, Stroh, Baumschnitt, Laub etc. – zu verwenden.

In welcher Lungauer Gemeinde stehen die schönsten Osterfeuer?



Steiermark: Zwischen Karsamstag und Ostersonntag

"Aktuell sind Brauchtumsfeuer möglich. Das Entzünden und Abbrennen des Feuers ist aber ausschließlich am Karsamstag von 15.00 bis 3.00 Uhr früh am Ostersonntag zulässig", sagt Erich Gungl, zuständig für den Bereich Abfall- und Ressourcenwirtschaft beim Land Steiermark. Eine Ausnahme gibt es in Graz, wo ein ganzjähriges Brauchtumsfeuer-Verbot besteht. Einschränkungen herrschen außerdem in einigen hinsichtlich der Luftreinhaltung besonders belasteten Gemeinden, in denen jeweils nur ein Feuer zulässig ist.

In der Steiermark gibt es neben der zeitlichen Beschränkung klare Regelungen, was notwendige Sicherheitsvorkehrungen und zu verbrennende Materialien betrifft. Achtung: Bei Verstößen sind Geldstrafen bis zu 3.630 Euro möglich. Mehr zu den Vorschriften in der Steiermark hier.

In der Praxis werden Brauchtumsfeuer oftmals zur Abfallentsorgung missbraucht. Das ist verboten und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bestraft.

Das sind die aktuellen Regelungen für die Steiermark



Tirol: Nicht jedes Feuer ist ein Brauchtumsfeuer

In Tirol sind Osterfeuer heuer möglich, allerdings müssen diese die Qualifikation als "Brauchtumsfeuer" erfüllen. Unter Brauchtumsfeuer seien nämlich nur solche Feuer zu verstehen, die in einer festen sozialen Gruppe und unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege entzündet werden. Es müsse sich dabei um Brauchtumspflege im Rahmen einer kirchlichen, vereinsmäßigen oder traditionell ortsüblichen Gemeinschaftsaktion handeln, erklärt das Land Tirol. Entsprechen die Osterfeuer den erforderlichen Merkmalen und erfüllen zudem weitere Bestimmungen betreffend Sicherheitsvorkehrungen, Materialbestimmungen und Anmeldepflichten, dürfen sie am Karsamstag entfacht werden.

Abgebrannt werden darf nur trockenes, biogenes Material – z. B. Stroh, Holz, Rebholz, Schilf, Baumschnitt, Grasschnitt und Laub.

Vorarlberg: Nur bei Veranstaltungen

Auch in Vorarlberg dürfen Osterfeuer nur im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen und für die Dauer der jeweiligen Veranstaltung entzündet werden. Die Bestimmungen sind für Vorarlberg einheitlich – regionale Unterschiede sieht die Verordnung nicht vor. Personen, die biogenes Material verbrennen, haben dafür zu sorgen, dass vom entfachten Feuer keine Gefahr und möglichst keine Belästigung ausgehen.

Beim Entzünden von Brauchtumsfeuern können zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, wie z. B. das Absperren von Sicherheitszonen zu den Besucherflächen, benachbarten Gebäuden oder Wäldern. Diese und weitere Bestimmungen werden im Rahmen der Veranstaltungspolizei überwacht. Folgende Vorkehrungen sind in Vorarlberger außerdem zu treffen:

Das Feuer darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Anwesende müssen auf die Gefahrensituation hingewiesen und vom Nahbereich der Flammen ferngehalten werden.

Im Nahbereich von bewohnten Gebäuden ist das Verbrennen möglichst zu unterlassen.

Eine unzumutbare Belästigung Unbeteiligter soll vermieden werden.

Oft werden große Feuertürme gebaut.

Wien: Veranstalter tragen Verantwortung

Auch in der Bundeshauptstadt Wien sind heuer Osterfeuer möglich, und zwar einmalig vom Karsamstag bis Ostersonntag. Brauchtumsfeuer dürfen ausschließlich mit trockenem und unbehandeltem Holz bestückt werden – Brandbeschleuniger dürfen jedenfalls nicht verwendet werden.

Die Feuer müssen von der Veranstalterin bzw. dem Veranstalter spätestens zwei Werktage vor Beginn beim Magistrat angezeigt werden – diese sind auch für die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich. Die Verantwortlichen haben u. a. dafür Sorge zu tragen, dass...

Besucherinnen und Besucher den notwendigen Sicherheitsabstand zum Feuer einhalten,

ein allseitiger Sicherheitsabstand von mindestens fünf Metern zu Baulichkeiten und brennbaren Gegenständen eingehalten wird,

geeignete Maßnahmen getroffen werden, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern,

geeignete Maßnahmen getroffen werden, durch die eine unzumutbare Belästigung oder eine Gefährdung der Nachbarschaft vermieden wird,

geeignete Löschhilfen in der Nähe der Feuerstelle bereit gehalten werden,

bei starkem Wind oder bei Dürre das Feuer nicht entzündet wird,

das Brauchtumsfeuer beaufsichtigt wird und vor dem endgültigen Verlassen der Feuerstelle Feuer und Glut verlässlich gelöscht werden.

