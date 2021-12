Vor der Bescherung an Heiligabend in die Kirche – das gehört nicht nur für religiöse Menschen zum Weihnachtsfest dazu. Die Corona-Regeln für Gottesdienstbesuche wurde von der Österreichischen Bischofskonferenz aufgestellt. Ein Überlick, wie in den Bundesländern gefeiert wird.

ÖSTERREICH. Alle Personen unter sechs Jahren müssen eine FFP2-Maske tragen, sowie Personen mit ärztlicher Bestätigung, bei Schwangeren sowie Sechs- bis 14-Jährigen reicht ein Mund-Nasen-Schutz – und es ist ein Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen, die nicht im selben Haushalt leben, einzuhalten.

Unter diesen Bedingungen dürfen Chorgesänge und die Chorproben stattfinden, solange die 2G-Regel eingehalten wird. Ab 25 Mitwirkenden im Chor ist diesen ein fixer (Sitz-)Platz zuzuweisen. Für die Dauer des Singens im Gottesdienst ist keine FFP2-Maske vorgeschrieben, „wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. gültiger PCR-Test, Abstand, Lüften, fixer Sitzplatz etc.) das Infektionsrisiko minimiert werden kann.“ Ansonsten ist die FFP2-Maske zu tragen. Diese Regelungen gelten laut Rahmenordnung auch für Kinder- und Jugendchöre und sinngemäß auch für die Instrumentalmusik. Eine 3-G-Nachweis-Pflicht besteht für die Gottesdienstleiter bzw. Priester, Diakone, Mesner und Ministranten, die Dienst am Altar verrichten.

Wo Gottesdienste stattfinden

Durch diese Regelungen seien in fast allen Pfarren und Kirchen Weihnachtsgottesdienste „wie früher“ möglich, hieß es. Eine Übersicht dazu bzw. eine gezielte Suche nach Weihnachtsgottesdiensten bietet die „Glauben.Leben“-App der katholischen Kirche in Österreich, Glaubenleben.at, und das Portal Katholisch.at an. Eine Übersicht zu den medialen Möglichkeiten, Gottesdienste mitzufeiern (also via Internet, TV, Radio), bietet die Übersichtsseite Katholisch.at/gottesdienste.

Wien und Salzburg führen aber ein Anmelde- bzw. Platzkartensystem ein. So kann etwa im Stephansdom nur 750 Menschen pro Gottesdienst Einlass gewährt werden. Dies gilt etwa für die Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn am 24. Dezember um 16.30 Uhr, für die Christmette um Mitternacht mit Dompfarrer Toni Faber, sowie für die beiden Pontifikalämter mit Kardinal Schönborn am 25. und 26. Dezember jeweils um 10.15 Uhr. Zähkarten gibt es unter tour@stephanskirche.at Die Gottesdienste werden darüber hinaus gestreamt sowie von radio klassik Stephansdom übertragen.

Salzburg

Auch im Salzburger Dom werden für die die zentralen Gottesdienste Zählkarten ausgegeben. Dies sind die Roratemesse am 24. Dezember um 6.30 Uhr, die Christmette um 23.30 Uhr, das Pontifikalamt am 25. Dezember um 10.00 Uhr mit Erzbischof Franz Lackner, sowie die Jahresschlussandacht am 31. Dezember um 17.00 Uhr mit Erzbischof Lackner. Tickets bzw. Zählkarten können unter Salzburger-dom.at bestellt bzw. reserviert werden. Für jeden der besagten Gottesdienste gibt es ein Kontingent von jeweils 400 Karten.

In viele Gemeinden würden mehrere Familiengottesdienste oder Krippenandachten am Nachmittag des Hl. Abend und mancherorts auch zwei Christmetten angeboten.

Ticketsystem in Linz

Ein Ticketsystem gibt es bei den zentralen weihnachtlichen Gottesdienstfeiern auch im Linzer Dom – so etwa für die Krippenfeiern am 24. Dezember um 15.30 und 16.30 Uhr, für die Christmette um 23.00 Uhr, für eine weitere Christmette am 25. Dezember um 1.00 Uhr früh, ein Pontifikalhochamt am 25. Dezember um 11.15 Uhr, die Jahresschlussandacht am 31. Dezember um 17.00 Uhr sowie einen weiteren Gottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer am 6. Jänner 2022 um 10.00 Uhr. Für jeden dieser Gottesdienste stehen jeweils 300 Karten zur Verfügung. Diese können online reserviert werden.

Angebote in den Pfarren ausgeweitet

Die katholischen Pfarren haben darüber hinaus mit einer Ausweitung ihrer gottesdienstlichen Angebote in den Weihnachtstagen reagiert: In viele Gemeinden würden mehrere Familiengottesdienste oder Krippenandachten am Nachmittag des Hl. Abend und mancherorts auch zwei Christmetten angeboten, heißt es etwa aus der Erzdiözese Wien.

Die Mobile Kirche im Burgenland ruft heuer zum Autogottesdienst auf.

Autogottesdienst im Burgenland

Die Mobile Kirche im Burgenland ruft zum Autogottesdienst. Rund um den Heiligen Abend tut das der blaue Kirchenanhänger der Evangelischen Jugend gleich viermal: am 24. Dezember (18.00 und 23.00 Uhr), am 25. Dezember (18.00 Uhr) und am 31. Dezember (17.00 Uhr), stets am Interspar-Parkplatz im Eisenstädter Einkaufszentrum Haidäcker Park. Während des Gottesdienstes können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönliche Fürbitten via SMS senden, die am Ende der Feier anonym vorgebracht werden.

Gegen Einsamkeit

Für Menschen, die keinen Besuch erwarten, findet wieder das "Plaudertischerl" am Heiligen Abend von 10.00 bis 12.00 Uhr im Cafe Florianhof im achten Wiener Gemeindebezirk statt. Die Besucherinnen und Besucher werden auf Getränke und ein Snacks eingeladen. Etwas später werde auch Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser dazustoßen, so die Diakonie. Anmeldung erfolgt unter plaudertischerl@diakonie.at. Alternativ gibt es rund um die Weihnachtsfeiertage auch virtuelle Plaudertischerl auf Plaudertischerl.at/virtuell.

Gegen Einsamkeit zu Weihnachten kann man etwas tun. Das 2020 gestartete „Plaudertischerl“ wird es heuer auch zu Weihnachten in Wien geben.

Weihnachten in der evangelischen Kirche

Auch im zweiten Coronavirus-Winter finden die Gemeinden und Einrichtungen der evangelischen Kirche Wege, um Weihnachten zu feiern. Laut Evangelischem Pressedienst (epdÖ) gibt es österreichweit unterschiedliche Ansätze.

Eine „offene Kirche“ ist die Christuskirche in Graz-Eggenberg am 24. Dezember: Von 14.00 bis 18.00 Uhr erwarten die Gemeindemitglieder zahlreiche interaktive Stationen. Traditionelle Angebote vor Ort gibt es in den oberösterreichischen evangelischen Pfarrgemeinden Wallern, Eferding, Marchtrenk, Scharten und Thening. Doch mit Beginn der Coronavirus-Krise haben sich die fünf „WEMSchT“-Gemeinden zusammengetan und streamen seitdem ihre Gottesdienste – immer abwechselnd aus einer anderen Gemeinde. So auch zu Weihnachten.

