In der Woche geht es wettertechnisch abwechslungsreich her. Gegen Ende der Woche wird es herbstlich mild, doch zunächst bleibt es trüb und nass.

ÖSTERREICH. Besonders in der Osthälfte halten sich am Montag über den Niederungen teils umfangreiche, tiefe Wolken, daraus kommt es aber nur stellenweise zu unergiebigem Schneegrieseln oder gefrierendem Nieseln. Im Westen lockern die Wolken großteils auf, am Nachmittag sind auch über dem östlichen Flachland kleine Sonnenfenster möglich. Gegen Abend trübt es sich in Vorarlberg wieder ein. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen belaufen sich noch auf minus sieben bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen rund null Grad im Westen und bis zu plus zehn Grad im Osten.

Regen, Nebel und Grieseln am Dienstag

hochgeladen von Hannelore Tiller

Warmfrontbewölkung zieht von Westen her auf und bis zum Nachmittag setzt von Vorarlberg bis Salzburg Regen ein. Überall sonst scheint zunächst regional noch etwas die Sonne, über den Niederungen im Osten und Süden liegen aber Nebel und Hochnebel weiterhin recht hartnäckig. Erst in der Nacht auf Mittwoch breitet sich der Regen auf nahezu alle Landesteile aus. Vor allem in den zunächst noch nebeligen Regionen besteht dann Glatteisgefahr. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 1 Grad, ganz im Westen auch bereits um plus 4 Grad. Tageshöchsttemperaturen von Ost nach West minus 1 bis plus 9 Grad.

Morgenfrost

Foto: Jürgen Otter

hochgeladen von Jürgen Otter

Vorsicht vor Glatteisgefahr

Frontensysteme bringen am Mittwoch von Westen her deutlich mildere Atlantikluft. Der Tag beginnt vielerorts trüb und mit Regen. Tagsüber klingt der Regen im Süden ab und die Wolken können zum Teil auflockern. Nördlich des Alpenhauptkamms gehen weitere Schauer nieder und am späten Nachmittag kündigt einsetzender Regen in Vorarlberg den nächsten Schwall Warmluft an. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1.200 und 1.500 Meter Seehöhe, zum Abend hin im Westen auf über 2.000 Meter steigend. Besonders im Osten ist auf dem kalten Boden anfangs lokal mit Glatteisbildung zu rechnen. Mäßiger bis lebhafter Westwind kommt auf und bringt mildere Luft, nur ganz im Osten und im Süden bleibt es windschwach. Die Frühtemperaturen belaufen sich auf minus vier bis plus sechs Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Wind auf ein bis zehn Grad.

Foto: georg ackerer

hochgeladen von georg ackerer

15 Grad am Donnerstag

Eine Störungszone bringt am Donnerstag in ganz Österreich dichte Bewölkung und häufig auch Regen, der entlang der Alpennordseite regional auch kräftig ausfallen kann. Es wird sehr milde Luft herangeführt, die Schneefallgrenze steigt mit dem einsetzenden Regen bald auf 2000m bis 2500m Seehöhe. Einzelne sonnige Auflockerungen sind erst spätnachmittags im Westen möglich, sowie in Osttirol und Oberkärnten möglich. Südlich des Alpenhauptkamms ist es dank Nordföhn generell etwas trockener. Auch abseits der Föhnschneisen weht der Wind teils lebhaft aus West, nur im Süden und Südosten ist es windschwach. Die Frühtemperatur liegt zwischen minus 2 Grad in windgeschützten Tälern und Becken im Süden und plus 9 Grad im bereits windigen Westen, die Tageshöchsttemperatur zwischen 6 und 15 Grad.