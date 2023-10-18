Events und Co.
Herbstferien in Deutschland bringen Stau nach Österreich

  • 18. Oktober 2023, 19:11 Uhr
Lara Hocek
Der "Caravan Salon Austria 2023" in Wels, "Erste Bank Open 500" in Wien und Herbstferienbeginn in den Nachbarländern sort für Staupotenzial auf Österreichs Straßen.
  Der "Caravan Salon Austria 2023" in Wels, "Erste Bank Open 500" in Wien und Herbstferienbeginn in den Nachbarländern sort für Staupotenzial auf Österreichs Straßen.
  • Foto: Symbolbild: Neumayr
Am Freitag beginnen die Herbstferien in Deutschland und den Niederlanden. Wenn es sie in den Süden zieht, gibt es Stau-Potenzial auf der Brenner-, West-, Inntal- und Tauernautobahn. Die beiden Events "Caravan Salon Austria 2023" sowie das "Erste Bank Open" ziehen Interessierte nach Wels und Wien.

ÖSTERREICH. In Wels, Wien, Salzburg und Tirol dürften am Wochenende wieder mehr Autos unterwegs sein als sonst üblich. Diverse Sperren, wie jene in Salzburg, verschärfen die Stausituation zusätzlich. Wer kann steigt auf Zug, U-Bahn und Bus um, um dem hohen Verkehrsaufkommen zu entfliehen.

Ferien in Deutschland und Niederlande

Für Schülerinnen und Schüler aus Teilen der Niederlande sowie den deutschen Bundesländern Brandenburg, Hessen und Saarland beginnen die Herbstferien. In den südlichen Teilen der Niederlande gehen die Ferien wiederum zu Ende. Stau erwarten die ARBÖ-Verkehrsexpertinnen und -experten, besonders am Hauptreisetag am Samstag, auf folgenden Strecken:

  • Auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol
  • Zwischen Golling und Werfen auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg
  • An den Autobahngrenzen bei Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) und bei Walserberg auf der Westautobahn (A1) in Salzburg von Samstagvormittag bis in den Nachmittag hinein

Im benachbarten Ausland dürften Staus und längere Verzögerungen auf der Brennerautobahn (A22) zwischen Sterzing/Vipiteno und dem Brenner/Brennero ebenfalls sehr wahrscheinlich sein. Das liegt vor allem an den Baustellenbereichen.

Der "Caravan Salon Austria 2023" lockt Tausende Besucherinnen und Besucher nach Wels in Oberösterreich.
  Der "Caravan Salon Austria 2023" lockt Tausende Besucherinnen und Besucher nach Wels in Oberösterreich.
  • Foto: BRS
Wels und Wien locken mit Top-Veranstaltungen

Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden von Mittwoch, 18. Oktober bis Sonntag, 22. Oktober am Messegelände Wels erwartet. Das wird an jenem Wochenende zum "Mekka für Campingbegeisterte". Am Samstag und Sonntag ist mit den längsten Verzögerungen rund um das Veranstaltungsgelände in Oberösterreichs zweitgrößter Stadt zu rechnen. Ausreichend Parkplätze dürfte es aber geben.

In Wien startet am Wochenende das "Erste Bank Open 500". Von 21. bis 29. Oktober 2023 können Teilnehmende, wie Alexander Zverev, Gael Monfis, Stefanos Tsitsipas oder Sebastian Ofner in der Wiener Stadthalle um den Turniersieg spielen. Mit dem Start der Qualifikation am Samstag kann bereits mit Verzögerungen gerechnet werden. Laut Verkehrsexpertinnen und -experten werde das die Gablenzgasse, die Hütteldorfer Straße oder der Neubaugürtel betreffen. Die Kurzparkzone gilt weder am Samstag, noch am Sonntag. Um dichten Stau besonders bei der Abreise zu vermeiden, wird das Parken in der Märzparkgarage und der Stadthallengarage, bei denen es Veranstaltungspauschalen gibt, empfohlen.

Alternativ kann die Anreise auch mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln, wie der U-Bahn-Linie U6, Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A erfolgen.

Der "Caravan Salon Austria 2023" in Wels, "Erste Bank Open 500" in Wien und Herbstferienbeginn in den Nachbarländern sort für Staupotenzial auf Österreichs Straßen. | Foto: Symbolbild: Neumayr
Einige deutsche Bundesländer und Teile der Niederlande starten in die Herbstferien, wodurch es zu Stau kommen kann. | Foto: Christine Holzmann
Der "Caravan Salon Austria 2023" lockt Tausende Besucherinnen und Besucher nach Wels in Oberösterreich. | Foto: BRS

