In West- und Südösterreich (Vorarlberg, Tirol. Salzburg, Oberösterreich Kärnten, Steiermark) sowie im deutschen Bundesland Baden-Württemberg enden die heurigen Sommerferien. Die Verkehrsexperten des ÖAMTC rechnen mit einer starken Rückreisewelle. Vor allem auf den Hauptverbindungen in Tirol und Salzburg sowie an den Grenzen werden Staus zu befürchten sein. Die Autobahngesellschaft ASFINAG hat vorsorglich den Samariterbund für die Betreuung von Rückreisenden beauftragt.

ÖSTERREICH. Aufgrund der teils strengen Kontrollen werden sich die Reisekolonnen an den österreichischen Haupt-Grenzübergängen bemerkbar machen, wie etwa zwischen Slowenien und Österreich, wie Mobilitätsinformationen des Autofahrerclubs zeigen.

Wo am meisten Geduld erforderlich ist

Bei der Einreise nach Österreich müssen sich Autofahrer speziell an den Grenzen Karawankentunnel (A11) in Kärnten und im steirischen Spielfeld (A9) in Geduld üben. Aber auch am Übergang Nickelsdorf mit Ungarn (A4) im Burgenland sind Wartezeiten in beiden Richtungen durch den internationalen Transitverkehr zu erwarten. Des Weiteren muss in Richtung Deutschland an den Grenzstellen mit Verzögerungen und Wartezeiten gerechnet werden, so etwa bei Suben (A8), am Walserberg (A1) und bei Kufstein/Kiefersfelden (A12).

Innerhalb Österreichs wird es nach Einschätzung des ÖAMTC vor allem auf den Hauptverbindungen in Salzburg und Tirol zeitweise zu Staus kommen. In Salzburg ist auf der Tauern Autobahn (A10) mit Verzögerungen zu rechnen, unter anderem auch vor einem neuen Gegenverkehrsbereich im Reittunnel zwischen der Anschlussstelle Lammertal-Hüttau und dem Knoten Pongau. In Tirol werden die Staupunkte auf der Fernpass-Route (B179), im Zillertal (B169) und der Brennerstrecke (A13) liegen.

Samariterbund in Alarmbereitschaft

Die strengen Corona-Kontrollen an den Grenzübergängen werden auch am kommenden Wochenende wieder für Verzögerungen bei der Einreise nach Österreich sorgen. Auch wenn vor allem Durchreisende nur stichprobenartig kontrolliert werden sollen, ist insbesondere beim Karawankentunnel auf slowenischer Seite die Strecke vom Tunnelportal bis zur Grenze (etwa ein Kilometer Länge) wieder mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Die ASFINAG ist darauf vorbereitet und wird die Blockabfertigung aktivieren, bevor es zu einem Rückstau in den Tunnel kommen kann.

Die Helfer des Samariterbund werden regelmäßig die Strecke abfahren und medizinische Unterstützung anbieten sowie bei Bedarf auch Wasser verteilen.

Verkehrssensoren im Einsatz

Bei den Grenzübergängen A 1 Walserberg, A 8 Suben, A 11 Karawanken und A 12 Kiefersfelden erfassen Verkehrssensoren die Anzahl und die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in Richtung Deutschland und Slowenien. In engen Intervallen ermittelt ein hochmodernes Rechensystem die gegenwärtige Fahrzeit bis zur Grenze. Es erkennt etwa, wenn ein Stau entsteht und ermittelt den Reisezeitverlust aufgrund von Grenzkontrollen an den Staatsgrenzen.

