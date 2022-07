Ostösterreich hat nun Ferien – das nutzten viele gleich um in den Urlaub zu fahren. Pannen und Unfälle sorgten in vielen Bundesländern für Staus, im Großen und Ganzen verlief der Reisetag jedoch ruhig.

ÖSTERREICH. Ab in den Süden hieß es für Ostösterreich. Mit Bikini, Sonnencreme und guter Laune im Gepäck rollten viele wieder in die Lieblings-Urlaubsdestinationen. Der ÖAMTC hat den Morgenverkehr auf den wichtigsten Routen im Blick behalten.

Das Resümee: Es war weitgehendst ruhig. Die Karawane konnte im Großen und Ganzen ungestört zu den Stränden Mitteleuropas ziehen. Doch ein paar Stau-Hotspots gab es dann doch. Die Auslöser: Pannen und Unfälle.

Die typischen Staustrecken

Im Land Salzburg war der Tauern Tunnel im Zuge der A10 ab sieben Uhr früh laut ÖAMTC etwa eine Stunde lang in Fahrtrichtungen Süden gesperrt. Grund war ein Wohnwagengespann mit Reifenschaden. Auf der wichtigen Transitroute Richtung Süden bildete sich rasch ein Stau, der sich aufgrund des sehr lebhaften Verkehrs auch am Vormittag vorerst nicht auflöste, gegen 10 Uhr gab es zwischen Eben und Flachau rund sechs Kilometer Stau Richtung Villach.

Die Tauernautobahn sorge – wie so oft beim Urlauberverkehr – für Probleme.

In der Steiermark war am frühen Vormittag ein Verkehrsunfall Auslöser für Staus auf der Süd Autobahn (A2) vor Hartberg Richtung Graz. Auch hier betrug die Staulänge mehrere Kilometer, so der ÖAMTC.

Auch im Norden staute es

In Oberösterreich war die Welser Autobahn (A25) vor Wels/Ost Richtung Suben nach einem Lkw-Unfall stundenlang gesperrt. Hier konnte über den Knoten Voralpenkreuz (A1, A8) umgeleitet werden.

Baustellenbedingte Verzögerungen gab es in Niederösterreich auf der Ost Autobahn (A4) Richtung Ungarn bei Göttlesbrunn und auf der Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Gloggnitz und Schottwien Richtung Steiermark.

Warten auf Kroatien

Auf längere Grenzaufenthalte mussten sich Reisende laut ÖAMTC bei der Einreise nach Kroatien einstellen. So betrug die Wartezeit am slowenisch/kroatischen Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb schon seit den Morgenstunden rund 1,5 Stunden. Viele Reisende dürften schon in den Nachtstunden Richtung Kroatien aufgebrochen sein.

Egal ob Mali Lošinj, Split oder Zadar – Kroatien ist eine Top-Destination für Sommerurlaubende aus Österreich. Dementsprechend staut es sich dort oft vor der Einreise.

Egal wohin es gehen soll, vor Abreise solltest du noch einmal die Prognosen für deinen Weg ansehen. Der ÖAMTC veröffentlicht diese und aktuelle Meldungen von den Straßen unter www.oeamtc.at/verkehr

