Cody Simpson: Betrügt er Miley Cyrus?

Hat Cody Simpson die kurze Beziehung mit Miley Cyrus bereits hinter sich gelassen? Nachdem der Sänger zuerst mit einem Playboy-Model gesehen wurde, soll er nun eine andere Frau geküsst und heftig geflirtet haben, während er mit Miley in Kontakt stand.



Nach der Trennung von Liam Hemsworth sah es ganz danach aus, dass Miley Cyrus in Cody Simpson einen jungen Mann gefunden hatte, der sie von ihrem Trennungsschmerz ablenken konnte. Die beiden turtelten öffentlich und stellten ihre junge Liebe in den sozialen Medien zur Schau. Ist das jetzt schon wieder alles vorbei? Denn zumindest Cody, der zuletzt in New York gesehen wurde, scheint bereits die Augen nach weiteren Flirts und Beziehungen offen zu halten und Miley links liegen zu lassen. Das berichtet zumindest die "Dailymail", die darüber schreibt, dass Cody in einer Flughafen-Lounge eifrig geflirtet haben soll ... während er nebenbei Textnachrichten an Miley geschickt hat!

Knutscht Cody fremd?



Ein Insider soll demnach verraten haben, dass Cody Simpson "getrunken und mit Mädchen geflirtet" haben soll, während er nebenbei mit Miley Cyrus in Kontakt stand. Betrügt er die "Wrecking Ball"-Sängerin etwa so eiskalt? Es soll jedoch nicht nur bei heißen Flirts geblieben sein. Angeblich habe der 22-Jährige sogar eines seiner Flirt-Opfer auf den Mund geküsst. Sichtungen, die viele Promi-Fans aufhorchen lassen dürften, immerhin wurde Cody erst kurz zuvor mit einem Playboy-Model in New York gesehen. Doch zumindest in diesem Fall muss Miley keine Konkurrenz fürchten. Bei dem attraktiven Model soll es sich um eine sehr enge Freundin von Cody handeln, mit der er angeblich das Gespräch gesucht hat. Doch was die Ex-Frau von Liam Hemsworth wohl zu den Flirt-Gerüchten sagen wird? Weihnachten soll Cody nämlich mit Mileys Familie verbracht haben und da dürfte dieses heikle Thema bestimmt angesprochen worden sein.