Cody Simpson: Playboy-Model statt Miley Cyrus

Ist die leidenschaftliche Beziehung von Cody Simpson und Miley Cyrus etwa schon wieder vorbei? Der 22-Jährige zeigte sich jetzt mit einem Playboy-Model in der Öffentlichkeit. Von der "Wrecking Ball"-Sängerin fehlte jede Spur.



In den vergangenen Wochen waren Miley Cyrus und Cody Simpson nahezu unzertrennlich. Der 22-jährige Musiker scheint eine wichtige Stütze im Leben der Sängerin geworden zu sein, nachdem diese sich von ihrem Ehemann Liam Hemsworth getrennt hat. Oder doch viel eher ein Trostpflaster? Die beiden wurden es immerhin nie müde, ihre Liebe in den sozialen Medien zur Schau zu stellen. Fast so, als wollte Miley ihrem Ex mitteilen, dass sie auch ohne ihn glücklich sein kann. Doch ob sie das noch immer ist? Denn Cody zeigte sich plötzlich nicht mehr mit Miley an seiner Seite, sondern lief Paparazzi ausgerechnet mit einer pikanten Begleitung vor die Kamera. In New York wurde er gemeinsam mit einem Playboy-Model gesichtet.

Miley & Cody werden ganz ruhig



Fotografen lichteten Cody Simpson mit dem Model Jordy Murray ab, als diese gerade eine Runde in New York drehten (via "Dailymail"). Von Miley Cyrus fehlte jedoch jede Spur! Nicht nur das ist ein Grund, wieso Spekulationen über eine Trennung immer lauter werden. Cody & Miley wurden das letzte Mal Anfang des Monats gemeinsam gesehen und auch ihre zahlreichen Social-Media-Posts haben zuletzt spürbar abgenommen. Hat es sich zwischen den beiden Sängern bereits wieder ausgeturtelt? Zumindest wegen Jordy Murray muss sich Miley keine Sorgen machen: Sie soll lediglich die beste Freundin von Cody Simpson sein. Und vielleicht hat er genau die jetzt gebraucht, wenn es mit Miley nicht mehr so rund laufen sollte ...