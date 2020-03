Eminem: Tochter Hailie zeigt das Geheimnis ihres trainierten Körpers

Eminems Tochter Hailie Jade Scott Mathers verrät ihren Instagram-Followern, welche Workouts bei ihr nicht fehlen dürfen und womit sie ihren gestählten Körper bekommen hat.



Hailie Jade Scott Mathers ist ein Name, den man hierzulande wohl noch nicht allzu häufig gehört hat. Dabei steckt dahinter ein wahrer Promi: Hailie ist die Tochter von Rapper Eminem und war dadurch bereits als kleines Mädchen häufig Thema in seinen Songs. Mittlerweile ist sie 24 Jahre alt und hat sich eine große Fanbase auf Instagram aufgebaut. Denn Hailie ist ein Gym- und Sport-Fan und das sieht man ihrem durchtrainierten Körper auch an. Auf Instagram hat sie ihre Follower nun in das Geheimnis hinter ihrem Body eingeweiht und ihnen die besten Workouts gezeigt, die sie selbst befolgt.

Hailie Jade zeigt ihre Sport-Routine

In vier Videos erklärte Hailie Jade Scott Mathers ihre Workout-Tipps und erklärte ihren Followern ganz genau, welche Übungen sie macht und wie häufig sie diese wiederholt. Dazu gehören unter anderem 3 x 20 Durchgänge von V-Crunches. Wer nicht weiß, was es damit auf sich hat, erhält in dem Video ebenfalls eine genaue Erklärung dazu. Im Vorfeld hatte sie ihre Fans dazu aufgerufen, dass man ihr Fragen stellen könne, damit sie weiß, was ihre Follower sehen wollen. Das Ergebnis hat sie nun in den Videos festgehalten, die es aktuell noch in ihren Instagram Stories zu sehen gibt.