Eminems Tochter Hailie: Stolz auf ihren durchtrainierten Körper

Hailie Scott Mathers tritt nicht in die musikalischen Fußstapfen ihres Vaters Eminem, sondern zeigt im Web ihre Liebe zum Sport und wie sie damit ihren Körper formt.

Häufig geben musikalische Eltern ihre Liebe zur Musik an ihre Kinder weiter. Bei Eminem ist das offensichtlich nicht der Fall. Dessen 24-jährige Tochter kann sich scheinbar nicht für die Welt der Rap-Musik begeistert. Sie hat scheinbar eine ganz andere Schwäche: Sport! Hailie hat sich in der Vergangenheit bereits als Fitness-Junkie geoutet und stellt in einem neuen Instagram-Foto ihren gestählten Körper zur Schau. Da dürfte so manche Frau direkt neidisch werden. Doch Hailie musste für diesen Body hart arbeiten und sich im Gym abrackern. Bald will sie ihren Followern mehr über ihre Tipps und Tricks verraten.

Hailie ist stolz auf ihren perfekten Körper

Die US-Seite "Hollywoodlife" berichtet, dass Hailie Scott Mathers angekündigt hat, zukünftig Instagram Stories zu nutzen, um ihren Followern wieder einen Einblick in ihre täglichen Sport-Routinen zu geben. Sie will ihnen ihre wichtigsten und besten Workouts für den perfekten Körper zeigen. Damit die Fans auch das bekommen, was sie brauchen und wollen, dürfen sie sich unter dem Foto zu Wort melden und ihre Wünsche äußern. Doch ihre Follower wollen nicht nur Workout-Videos, mit denen sie bestimmte Körperteile fit machen können, sondern haben auch Wünsche, die mit ihrem berühmten Vater Eminem zusammenhängen: "Du solltest unbedingt den Chorus für einen Song von deinem Dad singen", schlägt ein Fan unter ihrem Foto vor und weitere Fans zeigen sich begeistert von der Idee. Vorerst wird es wohl nur Workout-Videos von ihr geben, die sie in ihren Stories mit den Fans teilt.