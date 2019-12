"Game of Thrones"-Schauspieler an Weihnachten gestorben

Der "Game of Thrones"-Cast musste sich an Heiligabend von ein Mitglied aus ihren eigenen Reihen verabschieden. Schauspieler Andrew Dunbar ist überraschend an Weihnachten gestorben.



Traurige Weihnachten für alle "Game of Thrones"-Fans: Wie US-Medien berichten, ist Schauspieler und Stuntman Andrew Dunbar an Heiligabend überraschend gestorben. Dunbar arbeitete in der beliebten HBO-Serie als Body-Double für Theon Greyjoy und arbeitete mehrfach als Statist bei der Serie mit, wie "Deadline" berichtet. Seine Liebe zu "Game of Thrones" ging auch über die Arbeiten vor der Kamera hinaus: Demnach haben Dunbar auch als Guide für "GoT"-Touren in Irland gearbeitet und Fans dadurch Kulissen der epischen Serie nähergebracht.

Alfie Allen über Dunbars Tod "bestürzt"



Der britische Schauspieler Alfie Allen, der für "Game of Thrones" eng mit Dunbar zusammenarbeitete, hat sich mittlerweile auch auf Instagram zu dem tragischen Todesfall an Weihnachten geäußert. Er sei "extrem schockiert und bestürzt" vom Tod von Andrew Dunbar zu erfahren, zitiert "Deadline" den Bruder von Sängerin Lily Allen.