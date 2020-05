Jamie Dornan: SO haben wir den "50 Shades of Grey"-Star noch nie gesehen

In "50 Shades of Grey" ließ Jamie Dornan als Christian Grey die Hüllen fallen. Nun hat er sich in einen eher ungewöhnlichen Fummel geworfen und zeigt sich auf Instagram in Kleid und Pumps.



Jamie Dornan ist spätestens seit dem Erfolg von "50 Shades of Grey" einer der heißesten Darsteller Hollywoods, der den Zuschauern reihenweise den Kopf gedreht hat. Da wurde nicht nur Anastasia (Dakota Johnson) schwach! Wir kennen Jamie daher vor allem halbnackt. Auf Instagram präsentierte er sich jetzt angezogen - sehr ungewöhnlich angezogen. Jamie zeigte sich nicht nur in Pumps, sondern auch einem engen Kleid und langen Haaren. Ist der Ire etwa auch dem Corona-Lagerkoller zum Opfer gefallen? Oder nutzt er die Zeit abseits der Öffentlichkeit, um neue Looks auszuprobieren?

Promi-Freunde von Jamie haben viel zu lachen



Keine Angst: Hinter Jamie Dornans unerwartetem Look steckt seine Tochter, wie er auf Instagram verriet. Er verpasste sich sogar einen neuen Namen: "Jenny (mit den blauen Haaren)". Bei seinen Promi-Fans kam der Look im roten Kleid gut an. Schauspieler Armie Hammer amüsierte sich und bezweifelte, dass da wirklich Jamies Tochter ihre Finger im Spiel hat und er einfach nur nach einem Grund gesucht hat, um sich in ein Kleid zu schmeißen. Immerhin sei es schon sehr auffällig, dass Jamie Schuhe mit Absätzen in der passenden Größe hat. Jamie nahm das mit Humor und schob es darauf, dass seine Frau Amelia Warner nun einmal große Füße hat. Für einen Lacher sorgte Jamies weibliche Seite bei den Fans und Freunden auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir Jenny (mit den blauen Haaren) ja eines Tages wieder.