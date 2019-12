Kate Middleton: Das sagt sie zur Weihnachtskarte von Meghan Markle & Prinz Harry

Prinz Harry und Meghan Markle tanzten in diesem Jahr aus der Reihe und verschickten eine persönliche Fotografie als digitalen Weihnachtsgruß. Doch was halten Kate Middleton und Prinz William von diesem kleinen Traditionsbruch?



Jahr für Jahr versenden die Royals zu Weihnachten persönliche Weihnachtskarten, deren Herzstück das Familienfoto auf der Vorderseite darstellt. Fans warten nicht nur gespannt auf News von der royalen Familie, sondern auch auf dieses neue Bild am Ende des Jahres. Prinz Harry und Meghan Markle ließen ihre Anhänger dieses Jahr nicht nur länger warten, als der Rest der Familie, sondern brachen auch die Tradition ein kleines bisschen. Denn statt gedruckte Karten zu versenden, gab es von Meghan & Harry nur einen digitalen Weihnachtsgruß. Das Foto, das die kleine Familie (inklusive Baby Archie!) ganz leger auf dem Boden vor dem Weihnachtsbaum zeigt, wurde auch nicht von einem Star-Fotografen geschossen, sondern von einer Freundin von Meghan. Der Herzog und die Herzogin von Sussex pfeifen erneut auf die Vorgaben aus dem Palast. Doch was sagt Kate Middleton dazu?

Haben sich Kate & Meghan wieder versöhnt?



Offensichtlich konnte der süße Schnappschuss mit Prinz Archie (7 Monate), Prinz Harry und Meghan Markle auch die Herzen der restlichen Familie gewinnen. Denn der Weihnachtsgruß des kleinen Trios wurde von dem offiziellen Twitter-Account Kensington Palace mit einem "Gefällt mir" versehen, wie "People" berichtet. Hinter dem Account stehen Kate Middleton und Prinz William, die das Foto scheinbar gesehen und gemocht haben. Wie könnte man auch nicht, nachdem der Fokus auf dem niedlichen Baby liegt, das mit großen Augen in die Kamera blickt? Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Zuletzt soll die Stimmung zwischen den beiden Familien sehr eisig gewesen sein. Nachdem Prinz Harry bei einem Interview die angespannte Beziehung zu seinem älteren Bruder bestätigte, soll die Eiszeit im Palast angebrochen sein, wie ein Insider berichtete. Die restlichen Royals sollen dem Prinzen und der Schauspielerin ("Suits") aus dem Weg gegangen sein. Aber vielleicht hat die besinnliche Weihnachtszeit sie nun wieder als Familie vereint.