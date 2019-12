Kate Middleton: Die rührende Geschichte hinter ihrem Ring und was Prinz Harry damit zu tun hat

Kate Middletons Verlobungsring hat eine besondere Geschichte, über die nicht viele Bescheid wissen und in die Prinz Harry involviert ist.



Die Schmuckstücke der Royals haben in den meisten Fällen eine ganz besondere Bedeutung. Der Verlobungsring von Kate Middleton war da keine Ausnahme. Die meisten Fans des Königshauses dürften längst wissen, dass der Ring einst Prinz Williams Mutter Prinzessin Diana gehörte - doch das ist noch nicht alles. Der Ring hat noch eine weitere, bittersüße Geschichte, in die Williams jüngerer Bruder Prinz Harry verwickelt ist. Gleichzeitig ist er ein Beweis dafür, wie tief die Verbindung zwischen den beiden Brüdern ist. Oder vielmehr: war, bevor Harrys Beziehung mit Meghan Markle für einige Turbulenzen zwischen den Geschwistern gesorgt haben soll.

Großzügige Geste von Prinz Harry

Wie "RD.com" berichtet, durften sowohl Prinz Harry, als auch Prinz William ein Erinnerungsstück ihrer verstorbenen Mutter an sich nehmen, als diese 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam. William entschied sich für eine Cartier-Uhr und Harry wählte den Ehering von Diana aus. Einen Ring, den er im Jahr 2010 großzügig an seinen Bruder übergeben hat, als dieser um die Hand von Kate Middleton anhalten wollte. Obwohl es Harrys Erinnerungsstück an die gemeinsame Mutter ist, hat er nicht lange gezögert und ihn William für Kate übergeben. Angeblich haben die beiden bereits früh entschieden, dass - wer auch immer als erster der beiden heiraten werde - den Ring von Diana bekommt. William war in dem Fall schneller und konnte auf die Unterstützung seines kleinen Bruders setzen.