Kate Middleton: Prinzessin Charlotte wehrt sich!

Prinzessin Charlotte hat ihren ganz eigenen Kopf und das bewies die junge Tochter von Kate Middleton gleich bei einem großen Auftritt an Weihnachten, was nicht nur die Royal-Fans mitbekamen, sondern auch die Presse.



Dieses Jahr war für Fans der Royal Family ganz besonders: Beim jährlichen Weihnachtsmarsch bekamen sie dieses Mal nicht nur Kate Middleton und Ehemann Prinz William zu Gesicht, sondern auch die beiden ältesten Kinder der beiden. Prinz George und Prinzessin Charlotte begleiteten ihre Eltern und scheuten keinerlei Körperkontakt zu den wartenden Royal-Anhängern. Selbst die sonst so schüchterne Charlotte - wenngleich sie kaum von der Seite ihrer Mutter wich - ging offen auf die wartenden Briten zu. So viel Mut des Mini-Royals wurde direkt belohnt: Ein 6-jähriger Junge namens James überreichte der 4-jährigen Charlotte einen Bund Rosen, von dem sie sich gar nicht mehr trennen wollte, wie "People" berichtet.

Charlotte setzt sich durch



Geschenke, welche die Royals bei diesem Spaziergang bekommen, werden meist schnell an Angestellte weitergereicht, damit sie mit leeren Händen ihren Marsch fortsetzen können. Ein Video hat jedoch festgehalten, dass Prinzessin Charlotte ihren ganzen eigenen Kopf durchgesetzt und sich dagegen gewehrt hat, dass man ihr das blumige Geschenk abnimmt. Als sich eine Assistentin nähert und der Tochter von Prinzessin Charlotte die Blumen abnehmen möchte, schüttelt die nur vehement den Kopf, dreht sich weg und ignoriert die Angestellte gekonnt. Charlotte hielt die weißen Rosen weiterhin fest in ihren Händen und dachte gar nicht daran, sie herzugeben! Herzogin Catherine war zu diesem Zeitpunkt so in ein Gespräch vertieft, dass sie die kleine Szene mit Charlotte gar nicht mitbekommen haben dürfte. Die Mutter des kleinen James freute sich vor allem, dass Charlotte - obwohl die Royals weitere Blumen überreicht bekamen - an den Rosen festhielt und genau diese bei sich behielt, während die anderen Geschenke in die Hände der Mitarbeiter wanderten.